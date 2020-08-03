 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Августа

02 Августа

Популярное

Пропавший в Бурятии самолёт начнут искать военные беспилотники

Пропавший в Бурятии самолёт начнут искать военные беспилотники
Происшествия, 
Мониторинг будет проводиться не менее 10 часов в день

Для поисков пропавшего 19 июля на границе Бурятии и Иркутской области самолёта Ан-2 привлечены беспилотные летательные аппараты Восточного военного округа (ВВО), сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ВВО.

- Решением командования Восточного военного округа расчёт беспилотных летательных аппаратов (БЛА) воинской части ВВО, дислоцированного в Бурятии, отправился для поиска пропавшего самолёта Ан-2. Мониторинг планируется осуществить в районе села Бельск Иркутской области, - сказано в сообщении.

Отмечается, что для более эффективного поиска будет организовано круглосуточное дежурство. Расчёт будет постоянно вести корректировку маршрута, а площадь обследования территории с помощью дронов «Орлан-10» будет увеличиваться. Мониторинг будет проводиться не менее 10 часов в день.

Многофункциональные беспилотники оснащены инфракрасными камерами, что позволяет вести поиски в ночное время. Он способен вести мониторинг в труднодоступных местах, Максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления до 120 км.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал 19 июля, не выйдя на связь в назначенное время. На его борту шесть человек – два члена экипажа и пилоты, которым показывали район будущих работ по обработке лесов от вредителей. На сегодняшний день поиски ведут наземные группы, а также авиация. Накануне сообщалось, что наземная группировка обследовала 55,5 кв. км. Авиация за все дни провела 57 вылетов. Сложность поисков заключается в сложном горном рельефе и непроходимой тайге.

Ранее очевидцы видели срезанные макушки деревьев возле села Тибельти в Иркутской области. Туда отправили группу для поисков.

Старожилы Тункинской долины говорят, что экипаж может выжить в лесу можно, поскольку нынче богатый урожай ягод, орехов и зелени.

30 июля из-за пропажи самолёта в Тункинском районе введён режим ЧС.


самолет пропавшие без вести военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пропавший в Бурятии самолёт начнут искать военные беспилотники
Пропавший в Бурятии самолёт начнут искать военные беспилотники
Происшествия, 03.08.2020
Мониторинг будет проводиться не менее 10 часов в день
Житель Бурятии дважды обокрал брата своей сожительницы
Житель Бурятии дважды обокрал брата своей сожительницы
Происшествия, 03.08.2020
Он приезжал в гости, когда хозяев не было дома
В Иркутской области без света остались 589 домов
В Иркутской области без света остались 589 домов
Происшествия, 03.08.2020
Аварийное отключение произошло в Усолье-Сибирском
Старожилы: Люди с пропавшего в Бурятии Ан-2 могут выжить в тайге
Старожилы: Люди с пропавшего в Бурятии Ан-2 могут выжить в тайге
Происшествия, 03.08.2020
Охотники Тункинской долины поделились мнением, как сейчас можно выжить в горах
Жителя Бурятии оштрафовали за проповедь
Жителя Бурятии оштрафовали за проповедь
Происшествия, 03.08.2020
Штраф получил представитель церкви Евангельских христиан-баптистов
В Улан-Удэ выявили ещё 39 больных коронавирусом
В Улан-Удэ выявили ещё 39 больных коронавирусом
Происшествия, 03.08.2020
Темпы заражения населения COVID-19 остаются прежними
В Бурятии из-за вандалов приостановили ремонт дороги
В Бурятии из-за вандалов приостановили ремонт дороги
Происшествия, 03.08.2020
Неизвестные вывели из строя дорожный каток
В Бурятии мужчина потерял сознание на крыше дома
В Бурятии мужчина потерял сознание на крыше дома
Происшествия, 03.08.2020
Спускать с крыши пациента медикам помогали пожарные
В Бурятии заместитель главврача брал взятки
В Бурятии заместитель главврача брал взятки
Происшествия, 03.08.2020
Замглавврач получал взятки за поставку каменного угля
В Улан-Удэ едва не утонули два подростка
В Улан-Удэ едва не утонули два подростка
Происшествия, 03.08.2020
Инцидент произошёл недалеко от Селенгинского моста

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^