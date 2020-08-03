Мониторинг будет проводиться не менее 10 часов в день
Для поисков пропавшего 19 июля на границе Бурятии и Иркутской области самолёта Ан-2 привлечены беспилотные летательные аппараты Восточного военного округа (ВВО), сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ВВО.
- Решением командования Восточного военного округа расчёт беспилотных летательных аппаратов (БЛА) воинской части ВВО, дислоцированного в Бурятии, отправился для поиска пропавшего самолёта Ан-2. Мониторинг планируется осуществить в районе села Бельск Иркутской области, - сказано в сообщении.
Отмечается, что для более эффективного поиска будет организовано круглосуточное дежурство. Расчёт будет постоянно вести корректировку маршрута, а площадь обследования территории с помощью дронов «Орлан-10» будет увеличиваться. Мониторинг будет проводиться не менее 10 часов в день.
Многофункциональные беспилотники оснащены инфракрасными камерами, что позволяет вести поиски в ночное время. Он способен вести мониторинг в труднодоступных местах, Максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления до 120 км.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал 19 июля, не выйдя на связь в назначенное время. На его борту шесть человек – два члена экипажа и пилоты, которым показывали район будущих работ по обработке лесов от вредителей. На сегодняшний день поиски ведут наземные группы, а также авиация. Накануне сообщалось, что наземная группировка обследовала 55,5 кв. км. Авиация за все дни провела 57 вылетов. Сложность поисков заключается в сложном горном рельефе и непроходимой тайге.
Ранее очевидцы видели срезанные макушки деревьев возле села Тибельти в Иркутской области. Туда отправили группу для поисков.
Старожилы Тункинской долины говорят, что экипаж может выжить в лесу можно, поскольку нынче богатый урожай ягод, орехов и зелени.
30 июля из-за пропажи самолёта в Тункинском районе введён режим ЧС.
Пропавший в Бурятии самолёт начнут искать военные беспилотники
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