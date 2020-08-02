Самолёт ищут вторую неделю
За прошедшие сутки вертолётом Ми-8 выполнен 1 вылет, площадь обследованной территории составляет 380 кв. км., сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Наземной группировкой организован поиск по трём маршрутам. Обследовано 55,5 кв. км. Задействовано 42 человека и 6 единиц техники.
- Всего с нарастающим итогом авиацией проведено 57 вылетов. Площадь обследованной территории за 11 дней составляет 19 695 кв.км. Беспилотной авиационной системой «Zala» проведено 4 полёта. Наземной группировкой обследовано 127,5 кв. км., - уточнили в ведомстве.
В настоящее время поисковые работы продолжаются наземными группами, применение авиации осложняется из-за погодных условий.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал 19 июля. Борт отправился на обследование территорий для обработки лесов от сибирского шелкопряда, но не вышел на связь в назначенное время. На борту находилось шесть человек.
30 июля из-за пропажи самолёта в Тункинском районе введён режим ЧС.
Из-за непогоды пропавший в Бурятии Ан-2 ищут наземные группы
Происшествия, Фото:
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