Названо предположительное место падения пропавшего в Бурятии самолёта

Информацию отправились проверять спасатели
Девятые сутки в Бурятии и Иркутской области продолжают поиски пропавшего самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту Борт с 19 июля перестал выходить на связь.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня федеральные СМИ ошибочно выдали информацию о его находке. Однако оказалось, что найдены обломки прошлогоднего самолёта, совершившего жёсткую посадку. Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской прокомментировал ситуацию с поисками пропавшего самолёта.
Он пояснил, что найденные обломки прошлогоднего борта самолёта также принадлежат «Фениксу», воздушное судно совершило жёсткую посадку в 56 км севернее села Кырен Тункинского района. Члены экипажа того самолёта, несмотря на авиакатастрофу, остались живы.
Помимо этого, появились зацепки по поводу возможного местонахождения пропавшего Ан-2.
- Севернее села Тибельти Иркутской области обнаружены срезанные верхушки кедровых насаждений. Предположительно, их срезало именно бортом. Нами направлена группа второго поисково-спасательного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в количестве трёх человек. На одной единице технике они выдвинулись туда, сейчас проведут обследование территории, - доложил Пётр Мордовской.
Он подчеркнул, что до сир пор неизвестно точное направление движения самолёта. Ан-2 отправлялся на обследование территории для обработки леса от сибирского шелкопряда. По словам зампреда правительства, от Кырена, откуда вылетел самолёт, до точки обработки – 180 км по прямой.
Вчера стало известно, что на воздушном судне по неизвестной причине не сработал радиомаяк, который обычно сигнализирует в случае аварии.
С момента исчезновения самолёта его искали четыре борта, ежедневно с воздуха обследуется более двух тысяч квадратных километров. «Это очень большая площадь», - отметил Пётр Мордовской.
- Густые насаждения, очень сложный рельеф … Обнаружить проблематично. Сегодня производить наземные поисковые мероприятия, не зная конкретно куда двигаться, мы, конечно же, не можем. Если будет хотя бы малейшая информация или малейшее предположение, наши спасатели находятся в боевой готовности, - добавил он.
В Кырен прибывает группа новосибирских волонтёров отряда «Лиза Алерт», в распоряжении которых имеется мощный беспилотник с дальностью полёта 40 км. Сейчас решается вопрос с разрешением на запуск этого аппарата в небо. Необходимо соблюсти авиационную безопасность, чтобы не произошло столкновений беспилотника с другими воздушными судами.
Вероятно, волонтёры приступят к поискам уже завтра.
Также вскоре в поисках будет задействован военный дрон «Орлан», сейчас решается вопрос с представителями 36-й армии Военного восточного округа.
Постоянно поддерживается связь с родственниками пропавших пилотов, отметил Пётр Мордовской.
Обеспокоенные родственники пропавших пилотов нуждаются в помощи. Они ищут добровольцев, технику и квадроциклы.
Названо предположительное место падения пропавшего в Бурятии самолёта
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Информацию отправились проверять спасатели
К горлу мужчины преступники приставили нож
Режим ЧС вводили из-за подтоплений после ливня
Они причастны как минимум к девяти фактам краж
Им позвонили лжебанкиры
Федеральные СМИ поспешили сообщить, что пропавший Ан-2 найден, но в МЧС это опровергли
В Иркутской области на пожарах спасли двух человек
Сауна находится на первом этаже девятиэтажки
Для поисков исчезнувшего самолёта нужны ещё люди, техника и квадроциклы
Телефоны из пакета стащил пенсионер, ведущий асоциальный образ жизни
У него изъяли пять граммов гашиша
Железнодорожник решил схитрить во время командировки
Девочка продала украденную туалетную воду
Ущерб составил восемь тысяч рублей
Мошенники украли у забайкальцев более полумиллиона рублей