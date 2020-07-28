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Названо предположительное место падения пропавшего в Бурятии самолёта

Названо предположительное место падения пропавшего в Бурятии самолёта
Происшествия, 
Информацию отправились проверять спасатели

Девятые сутки в Бурятии и Иркутской области продолжают поиски пропавшего самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту Борт с 19 июля перестал выходить на связь.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня федеральные СМИ ошибочно выдали информацию о его находке. Однако оказалось, что найдены обломки прошлогоднего самолёта, совершившего жёсткую посадку. Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской прокомментировал ситуацию с поисками пропавшего самолёта.

Он пояснил, что найденные обломки прошлогоднего борта самолёта также принадлежат «Фениксу», воздушное судно совершило жёсткую посадку в 56 км севернее села Кырен Тункинского района. Члены экипажа того самолёта, несмотря на авиакатастрофу, остались живы.

Помимо этого, появились зацепки по поводу возможного местонахождения пропавшего Ан-2.

- Севернее села Тибельти Иркутской области обнаружены срезанные верхушки кедровых насаждений. Предположительно, их срезало именно бортом. Нами направлена группа второго поисково-спасательного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в количестве трёх человек. На одной единице технике они выдвинулись туда, сейчас проведут обследование территории, - доложил Пётр Мордовской.

Он подчеркнул, что до сир пор неизвестно точное направление движения самолёта. Ан-2 отправлялся на обследование территории для обработки леса от сибирского шелкопряда. По словам зампреда правительства, от Кырена, откуда вылетел самолёт, до точки обработки – 180 км по прямой.

Вчера стало известно, что на воздушном судне по неизвестной причине не сработал радиомаяк, который обычно сигнализирует в случае аварии.

С момента исчезновения самолёта его искали четыре борта, ежедневно с воздуха обследуется более двух тысяч квадратных километров. «Это очень большая площадь», - отметил Пётр Мордовской.

- Густые насаждения, очень сложный рельеф … Обнаружить проблематично. Сегодня производить наземные поисковые мероприятия, не зная конкретно куда двигаться, мы, конечно же, не можем. Если будет хотя бы малейшая информация или малейшее предположение, наши спасатели находятся в боевой готовности, - добавил он.

В Кырен прибывает группа новосибирских волонтёров отряда «Лиза Алерт», в распоряжении которых имеется мощный беспилотник с дальностью полёта 40 км. Сейчас решается вопрос с разрешением на запуск этого аппарата в небо. Необходимо соблюсти авиационную безопасность, чтобы не произошло столкновений беспилотника с другими воздушными судами.

Вероятно, волонтёры приступят к поискам уже завтра.

Также вскоре в поисках будет задействован военный дрон «Орлан», сейчас решается вопрос с представителями 36-й армии Военного восточного округа.

Постоянно поддерживается связь с родственниками пропавших пилотов, отметил Пётр Мордовской.

Обеспокоенные родственники пропавших пилотов нуждаются в помощи. Они ищут добровольцев, технику и квадроциклы.
пропавшие без вести самолеты
 
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