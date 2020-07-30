В Тунке из-за пропажи самолёта ввели режим ЧС

С 30 июля в Тункинском районе Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пропажей самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» и поисково-спасательными работами. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова.
Решение принято сегодня районным оперштабом и комиссией по чрезвычайным ситуациям правительства Бурятии
- Введён режим ЧС в связи с возможным падением самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс». Поисково-спасательная операция продолжается. В поисках задействовано 52 человека. Это сотрудники МЧС по Бурятии, сотрудники поисково-спасательного отряда, авиалесоохраны, национального парка, администрации района, также задействованы опытные охотники и следопыты, родственники пропавших пилотов, - прокомментировал глава Тункинского района Иван Альхеев.
Поиски ведутся уже вторую неделю. Самолёт, который отправился на облёт территорий для обработки лесов от сибирского шелкопряда, пропал 19 июля. Он не вышел на связь в назначенное время. На борту находилось шесть человек – два члена экипажа и пилоты, которым показывали район будущих работ.
Известно, что на борту не сработал радиомаяк, который обычно сигнализирует о происшествиях.
Пропавший самолёт изначально искали только с воздуха. Из-за этого родственники пилотов били тревогу. «Самолёт очень маленький, с неба его может быть не видно, там по 30-40 метров сосны, ели. Шесть человеческих жизней с каких пор потеряли ценность? Если они живы, то неизвестно, сколько они смогут там продержаться без еды и теплой одежды», - говорила двоюродная сестра командира Ан-2.
В итоге наземные поиски родные пропавших начали своими силами. На помощь им прибыли добровольцы отряда «Лиза Алерт» из Новосибирска, которые привезли беспилотник «Zala». Прочёсывали лес и местные охотники.
Накануне для усиления наземной группировки из Улан-Удэ выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и мобильная группировка республиканского МЧС. Сегодня стало известно, что отправились на поиски и парашютисты-десантники.
- Вчера в Кырен прибыли шесть спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, в количестве 6 человек. Для координации их действий направлен заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев. Кроме того, в Тункинский район прибыла мобильная группировка МЧС количестве 13 человек. 20 парашютистов-десантников от АУ «Забайкальская авиационная база лесов» также отправлены на поиски, - сообщили сегодня в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Продолжается облёт территории.
Наземные группы прочёсывают территории в Тункинском районе, а также возле сели Тибельти в Иркутской области, где заметили срезанные верхушки деревьев. Также очевидец рассказывал, что именно там видел самолёт. Однако поиски осложняются тем, что до сих пор неизвестно место возможного приземления самолёта.