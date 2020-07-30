В Тунке из-за пропажи самолёта ввели режим ЧС

- Введён режим ЧС в связи с возможным падением самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс». Поисково-спасательная операция продолжается. В поисках задействовано 52 человека. Это сотрудники МЧС по Бурятии, сотрудники поисково-спасательного отряда, авиалесоохраны, национального парка, администрации района, также задействованы опытные охотники и следопыты, родственники пропавших пилотов, - прокомментировал глава Тункинского района Иван Альхеев.







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Накануне для усиления наземной группировки из Улан-Удэ выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и мобильная группировка республиканского МЧС. Сегодня стало известно, что отправились на поиски и парашютисты-десантники.





- Вчера в Кырен прибыли шесть спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, в количестве 6 человек. Для координации их действий направлен заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев. Кроме того, в Тункинский район прибыла мобильная группировка МЧС количестве 13 человек. 20 парашютистов-десантников от АУ «Забайкальская авиационная база лесов» также отправлены на поиски, - сообщили сегодня в республиканском агентстве ГО и ЧС.







Продолжается облёт территории.



Наземные группы прочёсывают территории в Тункинском районе, а также возле сели Тибельти в Иркутской области, где заметили срезанные верхушки деревьев. Также очевидец рассказывал, что именно там видел самолёт. Однако поиски осложняются тем, что до сих пор неизвестно место возможного приземления самолёта.









