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Старожилы: Люди с пропавшего в Бурятии Ан-2 могут выжить в тайге

Старожилы: Люди с пропавшего в Бурятии Ан-2 могут выжить в тайге
Происшествия, 
Охотники Тункинской долины поделились мнением, как сейчас можно выжить в горах

В Бурятии продолжается поиск самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту, пропавшего 19 июля. Как сообщал «Байкал-Daily», из-за непогоды авиация не могла совершать вылеты, поиски ведут наземные группы.

2 августа Главное управление МЧС по Бурятии сообщило, что наземная группировка вела поиски по трём маршрутам. 42 человека обследовали более 55 кв.км.

Наземные группы из спасателей, охотников и добровольцев, обследовали горные ущелья, русла рек в труднодоступном районе между сёлами Далахай и Шулуты. Об этом накануне сообщила пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова. Она также процитировала старожилов Тункинской долины.

- По опыту прошлых лет известно, что в тайге, в горах сейчас, в тёплое время выжить можно. Нынче в Большом Хамар-Дабане, богатый урожай ягод, кедровых орехов, грибов, таёжной зелени. Есть надежда, что, по возможности, людям в тайге удастся выжить - считают старожилы, бывалые охотники Тункинской долины.

Самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал 19 июля. Борт вылетел из Кырена на обследование территорий для обработки лесов от сибирского шелкопряда, но не вышел на связь в назначенное время. На борту находилось шесть человек – два члена экипажа и другие пилоты, которым показывали район будущих работ.

30 июля из-за пропажи самолёта в Тункинском районе введён режим ЧС.

31 июня наземные группы обследовали реку Архут.
самолеты пропавшие без вести
 
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