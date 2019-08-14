В Бурятии мотоциклист после ДТП впал в кому









Ещё одно ДТП, связанное с наездом на пешехода, произошло вчера утром на улице Бограда. 28-летняя женщина-водитель автомобиля «Субару Форестер» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 58-летнюю женщину. Пострадавшая с травмами была доставлена в медицинское учреждение.







Утром в Заиграевском районе Бурятии 48-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий права управления транспортным средством, без мотошлема, следуя со стороны села Усть-Брянь не справился с управлением и опрокинулся. Водитель мотоцикла получил тяжёлую травму голову и в состоянии комы госпитализирован в медицинское учреждение.



За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 505 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 13 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 2 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Камерами ЦАФАП выявлено 1035 нарушений ПДД.



- Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



Ещё одно ДТП, связанное с наездом на пешехода, произошло вчера утром на улице Бограда. 28-летняя женщина-водитель автомобиля «Субару Форестер» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 58-летнюю женщину. Пострадавшая с травмами была доставлена в медицинское учреждение.Утром в Заиграевском районе Бурятии 48-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий права управления транспортным средством, без мотошлема, следуя со стороны села Усть-Брянь не справился с управлением и опрокинулся. Водитель мотоцикла получил тяжёлую травму голову и в состоянии комы госпитализирован в медицинское учреждение.За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 505 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 13 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 2 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Камерами ЦАФАП выявлено 1035 нарушений ПДД.- Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 26 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе 3 ДТП с пострадавшими.12 августа около 22:30 часов в Улан-Удэ 35-летний водитель машины «Тойота Марк 2», следуя по улице Терешковой на регулируемом пешеходном переходе сбил 32-летнего пешехода.- В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в БСМП. Стоит отметить, что мужчина находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, - сообщает УГИБДД по Бурятии.