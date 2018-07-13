В Бурятии произошёл пожар возле хоккейной коробки

Пожар произошёл этой ночью



В 00:14 часов 13 июля на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в посёлке Кичера Северо-Байкальского района Бурятии.



На улице Мелиораторов горело брусовое помещение раздевалки, расположенное возле хоккейной коробки.



В результате пожара помещение выгорело изнутри.



Пожар ликвидирован в 00:35. В тушении было задействовано 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



