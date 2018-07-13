Пожар произошёл этой ночью
В 00:14 часов 13 июля на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в посёлке Кичера Северо-Байкальского района Бурятии.
На улице Мелиораторов горело брусовое помещение раздевалки, расположенное возле хоккейной коробки.
В результате пожара помещение выгорело изнутри.
Пожар ликвидирован в 00:35. В тушении было задействовано 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии произошёл пожар возле хоккейной коробки
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он отбывал срок за грабёж
Наркотики он хранил в «закладках» и у себя дома
Нашли только вещи пропавшего
Пожар произошёл этой ночью
По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. ФОТО
Ночью столкнулись два «Ниссана» и «ГАЗ». ФОТО
Она незаметно вытащила кошелёк из сумки
Похищенное он перевёз на мотоцикле марки «Урал»
Мужчина катал на моторной лодке людей, будучи пьяным
Мужчина страдает хроническим психическим расстройством
Деньги юноша взял из-под матраца
Таксист не пропустил помеху справа
Улан-удэнцы купили у него несуществующие земельные участки почти на 2 миллиона рублей
Он оскорблял потерпевшую в зале заседания суда
Происшествия, 12.07.2018
Охваченная огнём женщина выбежала за помощью на улицу