В Улан-Удэ пять членов вооружённой банды получили 48 лет колонии

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован, сообщает пресс-служба суда.



Верховный судом Бурятии вынесен приговор по уголовному делу вооружённой преступной группы, которая с декабря 2014 по октябрь 2015 года совершила ряд краж, грабежей и разбоев в Улан-Удэ.В декабре 2014 года двое из них в соучастии с мужчиной (уголовное дело которого было выделено в отдельное производство после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и которому уже вынесен обвинительный приговор) совершили разбойное нападение на продавца магазина «Пчёлка» в 148 микрорайоне Улан-Удэ.В августе и сентябре 2015 года третий совершил 2 кражи из автомашин с использованием так называемого «код-граббера» (устройства, которое считывает радиокоманды пультов управления автомобильных охранных систем).В сентябре 2015 года все они объединились в вооружённую банду, в которую вошёл ещё один мужчина.Участники банды в разном составе в октябре 2015 года совершили ограбление женщины, покушение на грабёж из ломбарда, а также серию разбойных нападений (на горожанина, на продавцов магазина «Барис», на бар «Bank Beer», ломбард «Альфа-ломбард», магазин «Продукты» и алкомаркет «Джин»). В нападении на ломбард принял новый, шестой член банды.При нападениях «разбойники» использовали обрез ружья, пневматический газобаллонный пистолет, автомобильный баллонный ключ и биту.31 октября 2015 года участников банды задержали с поличным после очередного нападения.Пять оставшихся членов были признаны виновными. Организатору банды, дали 13 лет колонии строгого режима. Ему инкриминировали 7 эпизодов разбоя, 1 грабёж, бандитизм и незаконное приобретение и хранение оружия.Второй член банды, обвиняемый в том же, кроме хранения оружия, получил 12 лет колонии строгого режима. Участвовавший в 5 разбойных нападениях и двух кражах их соучастник получил 11,5 лет колонии строгого режима. Признанный виновный в одном эпизоде разбоя наказан 7,5 годами колонии строгого режима. И последний участник банды за одно разбойное нападение получил 4,5 года колонии общего режима.