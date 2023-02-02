Замгенпрокурора РФ провёл приём граждан в Кяхтинском районе Бурятии

Дмитрий Демешин рассмотрел 25 жалоб
Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин провёл личный приём граждан в Кяхтинском районе Бурятии. В нём приняли участие исполняющий обязанности прокурора региона Михаил Филичев, заместитель председателя правительства республики Евгения Лудупова, руководители министерств, правоохранительных органов и органов местного самоуправления.
- В большей части в обращениях были затронуты вопросы социального обеспечения населения, в том числе защиты прав и интересов несовершеннолетних и инвалидов, восстановления пенсионных и жилищных прав, а также сферы жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения. В режиме видеоконференцсвязи заместитель Генерального прокурора побеседовал с жителями Джидинского, Заиграевского, Кабанского, Курумканского, Мухоршибирского и Северо-Байкальского районов Бурятии, Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Так, за помощью в разрешении вопроса о предоставлении ребёнку-инвалиду кресла-коляски с дополнительной фиксацией обратилась жительница Северо-Байкальского района. Председатель совета инвалидов Заиграевского района озвучила просьбу принять меры по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов-колясочников района в помещения Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта.
Жители Джидинского и Курумканского районов подняли проблему благоустройства территории сёл Петропавловка и Курумкан, где отсутствует освещение участков улиц в вечернее время.
Директор частного психоневрологического пансионата просила проверить обоснованность начисленной платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованную систему водоотведения.
- Участники специальной военной операции изложили доводы о неполучении выплат за участие в боевых действиях, попросили содействия в организации лечения, устройстве малолетних детей в дошкольное учреждение, - отметили в прокуратуре.
Всего на приём обратилось 25 граждан. Ход и результаты рассмотрения каждого обращения находятся на личном контроле Дмитрия Демешина.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 1 февраля Дмитрий Демешин провёл расширенное заседание коллегии прокуратуры Бурятии по итогам 2022 года.
Замгенпрокурора РФ провёл приём граждан в Кяхтинском районе Бурятии
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