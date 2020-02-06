Глава Бурятии наградил лауреатов государственной премии

Премии были присуждены в области науки, техники и образования
Сегодня, 6 февраля, состоялась торжественная церемония награждения лауреатов государственных премий Бурятии в области науки и техники, а также в области образования.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил присутствующих с предстоящим Днём российской науки, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
- Сегодня мы награждаем самых достойных. Хотел бы всех поблагодарить за работу и сказать, что республике есть чем гордиться. Мы сильны не только спортом, но и наукой. Хочется, чтобы наши опытные и маститые учёные вместе с молодыми учёными были самыми активными участниками мирового процесса, вовлечены в самые лучшие научные работы и открытия, - сказал глава Бурятии.
С ответным словом от лауреатов государственной премии выступила Любовь Абаева, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела философии, культурологии и религиоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
- Приятно, когда труд выражается в наградах. Это бывает редко, и нам, как учёным, очень приятно. Особенно я рада, что наши коллеги института природопользования занялись такой актуальной проблемой, как охрана и использование водных ресурсов. Я как религиовед, хотела бы сказать, что во всех религиозных традициях как мировых и домировых стандартах, вода всегда была одним из важнейших ресурсов и культов, - сказала Любовь Абаева.
За цикл научно-исследовательских работ «Разработка научных основ использования и охраны водных ресурсов Республики Бурятия» государственные премии в области науки и техники присуждены коллективу авторов в следующем составе: Ендону Гармаеву, Дариме Бархутовой, Баиру Намсараеву, Алексею Плюснину, Вячеславу Хахинову.
В номинации «Гуманитарные науки» государственной премией награждена Любовь Абаева за монографии «Культ гор и буддизм в Бурятии» и «Религиозная культура монгольских народов в векторе буддийских традиций».
За цикл учебных пособий социально-медицинского блока государственная премия в области образования присуждена Юлии Шурыгиной. В работах систематизированы исследования по актуальным вопросам сохранения и укрепления здоровья студенческой молодёжи, а также вопросам интеграции и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Глава Бурятии наградил лауреатов государственной премии
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии введут мониторинг цен на товары первой необходимости
Глава Бурятии встретился с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера
Владимира Матханова шокировала «архитектурная какафония» столицы Бурятии
Обновление автопарка коснулось всех территориальных подразделений органов внутренних дел
Виновника оштрафовали за нарушение
В мероприятии в ФСК может принять участие каждый желающий
Батор Будаев покидает кресло заместителя министра
Евгения Лудупова посетила в новом статусе планёрку медорганизаций
Следующей пообщается с пользователями министр соцзащиты
Цыденжапа Батуева уволили с должности руководителя аппарата Народного Хурала
Судьи в отставке помогут урегулировать спор
Об этом сообщил зампред правительства Баир Цыренов
Глава получала зарплату за одно рабочее время по двум работам
Власть, 04.02.2020
Алексей Цыденов назвал инцидент с арестом бурятского спортсмена «шокирующей ситуацией»
Власть, 04.02.2020
Бурятский омбудсмен обратилась к Бастрыкину в защиту прав Георгия Кушиташвили