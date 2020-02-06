Глава Бурятии наградил лауреатов государственной премии

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Премии были присуждены в области науки, техники и образования



Сегодня, 6 февраля, состоялась торжественная церемония награждения лауреатов государственных премий Бурятии в области науки и техники, а также в области образования.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил присутствующих с предстоящим Днём российской науки, сообщает пресс-служба республиканского правительства.



- Сегодня мы награждаем самых достойных. Хотел бы всех поблагодарить за работу и сказать, что республике есть чем гордиться. Мы сильны не только спортом, но и наукой. Хочется, чтобы наши опытные и маститые учёные вместе с молодыми учёными были самыми активными участниками мирового процесса, вовлечены в самые лучшие научные работы и открытия, - сказал глава Бурятии.



С ответным словом от лауреатов государственной премии выступила Любовь Абаева, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела философии, культурологии и религиоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.



- Приятно, когда труд выражается в наградах. Это бывает редко, и нам, как учёным, очень приятно. Особенно я рада, что наши коллеги института природопользования занялись такой актуальной проблемой, как охрана и использование водных ресурсов. Я как религиовед, хотела бы сказать, что во всех религиозных традициях как мировых и домировых стандартах, вода всегда была одним из важнейших ресурсов и культов, - сказала Любовь Абаева.



За цикл научно-исследовательских работ «Разработка научных основ использования и охраны водных ресурсов Республики Бурятия» государственные премии в области науки и техники присуждены коллективу авторов в следующем составе: Ендону Гармаеву, Дариме Бархутовой, Баиру Намсараеву, Алексею Плюснину, Вячеславу Хахинову.



В номинации «Гуманитарные науки» государственной премией награждена Любовь Абаева за монографии «Культ гор и буддизм в Бурятии» и «Религиозная культура монгольских народов в векторе буддийских традиций».



За цикл учебных пособий социально-медицинского блока государственная премия в области образования присуждена Юлии Шурыгиной. В работах систематизированы исследования по актуальным вопросам сохранения и укрепления здоровья студенческой молодёжи, а также вопросам интеграции и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

