Также в столице Бурятии пройдёт первенство округа
С 28 марта по 1 апреля в Улан-Удэ состоятся чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».
Соревновательные дни в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1» пройдут с 29 по 31 марта с 11:00 до 19:00. Торжественное открытие турнира состоится 29 марта в 14:00. Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
На ринге встретятся 300 спортсменов из 8 регионов Дальнего Востока: Амурской области, Еврейской автономной области, Камчатского края, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края и Республики Бурятия. Сборную Бурятии представят 100 спортсменов, которые будут бороться за возможность представлять республику на чемпионате и первенстве России.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ проведут чемпионат ДФО по кикбоксингу
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