В Бурятии завершился чемпионат ДФО по комплексному единоборству

Первое общекомандное место заняла сборная Амурской области
Чемпионат ДФО по комплексному единоборству среди судебных приставов прошёл в Улан-Удэ. За медали зонального чемпионата ФССП России боролись приставы из семи регионов Дальнего Востока.
На турнире, помимо медалей, разыгрывались путёвки на финальный этап чемпионата ФССП России по комплексному единоборству-2024.
Каждый из соперников до чемпионата ДФО прошёл отбор на домашнем турнире в своём регионе.
- Комплексное единоборство - это служебно-прикладной вид спорта. Здесь объединены разные виды: бокс, единоборства, тайский бокс, рукопашный бой. История очень большая. Непосредственно в Бурятии есть именитые, выдающиеся спортсмены, в том числе действующие сотрудники службы судебных приставов, мастер спорта Батор Дамбадугаров, действующая чемпионка ФССП России по комплексному единоборству Анна Щербакова, - рассказал главный судья соревнований, судебный пристав по ОУПДС общей юрисдикции Арсалан Батуев.
Судебный пристав отдела специального назначения УФССП России по Бурятии Батор Дамбадугаров подтвердил свое лидерство в весовой категории до 65 килограммов.
В весовой категории до 80 килограммов победителем стал младший судебный пристав по ОУПДС Баунтовского районного отделения судебных приставов Бэлигтэ Болдоев. Сотрудник органа принудительного исполнения на турнире провёл три поединка, в каждом отправлял своих соперников в нокдаун.
Ещё две медали в копилку сборной УФССП России по Бурятии добавили младшие судебные приставы по ОУПДС: Кирилл Баландин, завоевавший бронзу в весовой категории до 75 килограммов, и Алексей Степанов, ставший бронзовым призёром в весовой категории до 85 килограммов.
По итогам турнира первое общекомандное место заняла сборная Амурской области, второе — сборная Республики Бурятии, третье - сборная Республики Саха (Якутия).
Результаты чемпионата ФССП России по комплексному единоборству по Дальневосточному федеральному округу-2024:
Весовая категория до 65 кг
1 место — Батор Дамбадугаров (Республика Бурятия)
2 место — Григорий Горохов (Республика Саха (Якутия)
Весовая категория до 70 кг
1 место — Роман Яснов (Приморский край)
Весовая категория до 75 кг
1 место — Мурат Шахбанов (Амурская область)
2 место — Николай Кайбаров (Камчатский край и Чукотский АО)
3 место — Кирилл Баландин (Республика Бурятия)
Весовая категория до 80 кг
1 место — Бэлигтэ Балдоев (Республика Бурятия)
2 место — Ваган Езоян (Амурская область)
3 место — Матвей Слепухин (Хабаровский край и ЕАО)
Весовая категория до 85 кг
1 место — Роман Сыч (Амурская область)
2 место — Илья Семенов (Хабаровский край и ЕАО)
3 место — Алексей Степанов (Республика Бурятия)
Весовая категория до 90 кг
1 место — Мкртич Сейронян (Амурская область)
2 место — Александр Баландин (Приморский край)
Весовая категория свыше 90 кг
1 место — Иван Джуалов (Республика Саха (Якутия)
В Бурятии завершился чемпионат ДФО по комплексному единоборству
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