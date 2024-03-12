В Бурятии завершился чемпионат ДФО по комплексному единоборству

Общество, Фото: УФСПП по Бурятии

Первое общекомандное место заняла сборная Амурской области



Чемпионат ДФО по комплексному единоборству среди судебных приставов прошёл в Улан-Удэ. За медали зонального чемпионата ФССП России боролись приставы из семи регионов Дальнего Востока.



На турнире, помимо медалей, разыгрывались путёвки на финальный этап чемпионата ФССП России по комплексному единоборству-2024.



Каждый из соперников до чемпионата ДФО прошёл отбор на домашнем турнире в своём регионе.



- Комплексное единоборство - это служебно-прикладной вид спорта. Здесь объединены разные виды: бокс, единоборства, тайский бокс, рукопашный бой. История очень большая. Непосредственно в Бурятии есть именитые, выдающиеся спортсмены, в том числе действующие сотрудники службы судебных приставов, мастер спорта Батор Дамбадугаров, действующая чемпионка ФССП России по комплексному единоборству Анна Щербакова, - рассказал главный судья соревнований, судебный пристав по ОУПДС общей юрисдикции Арсалан Батуев.



Судебный пристав отдела специального назначения УФССП России по Бурятии Батор Дамбадугаров подтвердил свое лидерство в весовой категории до 65 килограммов.



В весовой категории до 80 килограммов победителем стал младший судебный пристав по ОУПДС Баунтовского районного отделения судебных приставов Бэлигтэ Болдоев. Сотрудник органа принудительного исполнения на турнире провёл три поединка, в каждом отправлял своих соперников в нокдаун.



Ещё две медали в копилку сборной УФССП России по Бурятии добавили младшие судебные приставы по ОУПДС: Кирилл Баландин, завоевавший бронзу в весовой категории до 75 килограммов, и Алексей Степанов, ставший бронзовым призёром в весовой категории до 85 килограммов.



По итогам турнира первое общекомандное место заняла сборная Амурской области, второе — сборная Республики Бурятии, третье - сборная Республики Саха (Якутия).



Результаты чемпионата ФССП России по комплексному единоборству по Дальневосточному федеральному округу-2024:



Весовая категория до 65 кг

1 место — Батор Дамбадугаров (Республика Бурятия)

2 место — Григорий Горохов (Республика Саха (Якутия)



Весовая категория до 70 кг

1 место — Роман Яснов (Приморский край)



Весовая категория до 75 кг

1 место — Мурат Шахбанов (Амурская область)

2 место — Николай Кайбаров (Камчатский край и Чукотский АО)

3 место — Кирилл Баландин (Республика Бурятия)



Весовая категория до 80 кг

1 место — Бэлигтэ Балдоев (Республика Бурятия)

2 место — Ваган Езоян (Амурская область)

3 место — Матвей Слепухин (Хабаровский край и ЕАО)



Весовая категория до 85 кг

1 место — Роман Сыч (Амурская область)

2 место — Илья Семенов (Хабаровский край и ЕАО)

3 место — Алексей Степанов (Республика Бурятия)



Весовая категория до 90 кг

1 место — Мкртич Сейронян (Амурская область)

2 место — Александр Баландин (Приморский край)



Весовая категория свыше 90 кг

1 место — Иван Джуалов (Республика Саха (Якутия)





