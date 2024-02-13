Юбилей семьи состоялся в Мухоршибири
В Мухоршибирском районе Бурятии супруги Владимир Кузьмич и Анна Федотовна Красиковы отметили «золотую свадьбу». 10 февраля чета вновь под марш Мендельсона ступила в зал бракосочетаний в районном отделе управления ЗАГС республики, чтобы дружной семьёй отметить знаменательную дату – 50 лет семейной жизни.
Золотых юбиляров поздравили представители администраций района и муниципального образования сельское поселение «Мухоршибирское». Юбилярам вручили памятные подарки.
- В народе полувековой юбилей совместной жизни именуют «Золотой свадьбой». Такие пары всегда вызывают чувства восхищения и уважения, - сообщили в администрации Мухоршибирского района.
В райцентре Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»
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