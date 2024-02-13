В райцентре Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Юбилей семьи состоялся в Мухоршибири



В Мухоршибирском районе Бурятии супруги Владимир Кузьмич и Анна Федотовна Красиковы отметили «золотую свадьбу». 10 февраля чета вновь под марш Мендельсона ступила в зал бракосочетаний в районном отделе управления ЗАГС республики, чтобы дружной семьёй отметить знаменательную дату – 50 лет семейной жизни.



Золотых юбиляров поздравили представители администраций района и муниципального образования сельское поселение «Мухоршибирское». Юбилярам вручили памятные подарки.



- В народе полувековой юбилей совместной жизни именуют «Золотой свадьбой». Такие пары всегда вызывают чувства восхищения и уважения, - сообщили в администрации Мухоршибирского района.

