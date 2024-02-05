В Улан-Удэ завершили погружение свай на опорах путепровода моста через Уду

Строители приближаются к производству работ по тоннелю под железной дорогой. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с места строительства



В столице Бурятии строители третьего моста через Уду завершили погружение свай на опорах путепровода на улице Лазо. Завершено погружение 22-х свай длиной 20 метров на первой и третьей опорах. В ближайшее время рабочие приступят к бетонированию первой опоры, третья уже забетонирована.



В целом же на объекте в полном объёме отсыпан подход к мосту со стороны улицы Трубачеева, завершены работы по устройству съезда №2 к улице Радиостанция, смонтированы деформационные швы на мосту.



Сейчас на улице Лазо идёт устройство опор путепровода, строительство канализационной станции, ведётся переустройство инженерных сетей.



- Мы плавно приближаемся к производству работ по тоннелю под железной дорогой. Для этого нам необходимо переустроить сети, у ОАО «РЖД» - это контактная сеть, кабеля и высоковольтные линии. Работы планируется произвести в срок до июня. С июля по графику мы планируем приступить к погружению шпунта в стартовый котлован путепровода под железной дорогой. Сам тоннель будет порядка 7 метров высотой, и длиной около 30 метров. Мост полностью завершен, осталось только обустройство, - сообщил руководитель проекта Александр Корычев.



Работы идут по графику, к весне будут усилены.



- Где-то с середины июля приступим к разработке котлована для тоннеля под железной дорогой. Несмотря на то, что сам мост практически уже готов, работы предстоит ещё очень много. Необходимо устроить три транспортные развязки, три путепровода, один из которых тоннельного типа под железной дорогой, очистные сооружения, - подчеркнул замруководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьев.



Мост через Уду и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная строят по прямому поручению президента России Владимира Путина. В 2019 году президент дал поручение разработать программу по реконструкции и ремонту местных и региональных мостов. Не на федеральных, а именно на местных дорогах: в муниципалитетах, в посёлках и на региональных дорогах. Такая программа была разработана и утверждена правительством на период до 2030 года. От Бурятии в документе заявлено более 300 мостов.



Третий мост через Уду в столице Бурятии будет четырёхполосным. Его длина составит 202 метра, ширина – 26 метров. Строительная высота пролётного строения с учётом покрытия проезжей части составит 2864 мм. Мост будет освещён, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками. В последующем планируется благоустройство прилегающей территории к мосту и участка под ним.



В эксплуатацию его планируют ввести в 2025 году.







