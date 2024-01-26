В райцентре Бурятии отремонтируют детскую школу искусств

Общество, Фото: администрация Еравнинского района

Она расположена в Сосново-Озёрском



В этом году в Еравнинском районе Бурятии будут проведены работы по капитальному ремонту детской школы искусств в селе Сосново-Озёрское. В рамках работы произведут ремонт фасада, устройство крылец с пандусом, а также внутренние отделочные, электромонтажные и сантехнические работы.



- С нетерпением ждём, когда наша школа станет новой. Нам всем очень приятно, что условия образовательного процесса будут более комфортными, - заявил один из учащихся школы.



Как сообщили в администрации Еравнинского района, на сегодня в школе учатся 156 детей, работают 10 преподавателей. Так, из учащихся в Сосново-Озёрском – 94, в Усть-Эгите - 62 ребёнка.

