Она расположена в Сосново-Озёрском
В этом году в Еравнинском районе Бурятии будут проведены работы по капитальному ремонту детской школы искусств в селе Сосново-Озёрское. В рамках работы произведут ремонт фасада, устройство крылец с пандусом, а также внутренние отделочные, электромонтажные и сантехнические работы.
- С нетерпением ждём, когда наша школа станет новой. Нам всем очень приятно, что условия образовательного процесса будут более комфортными, - заявил один из учащихся школы.
Как сообщили в администрации Еравнинского района, на сегодня в школе учатся 156 детей, работают 10 преподавателей. Так, из учащихся в Сосново-Озёрском – 94, в Усть-Эгите - 62 ребёнка.
В райцентре Бурятии отремонтируют детскую школу искусств
Общество, Фото:
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