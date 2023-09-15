На Книжном салоне Бурятии проведут несколько творческих вечеров

Юбилейные мероприятия состоятся в национальной библиотеке РБ



С 21 по 22 сентября в Улан-Удэ пройдут несколько творческих вечеров в рамках ХХVIII Книжного салона. Так, 21 сентября состоится творческий вечер (12+), посвящённый 70-летию Баяра Жигмытова, поэта, заслуженного работника культуры Бурятии, лауреата российской литературной премии имени Н. С. Лескова, кандидата политических наук, общественно-политического деятеля, члена союза писателей СССР, СРП, председателя республиканской общественной организации «Литературный Союз Бурятии (представительство Союза Российских Писателей). Встреча состоится в усадьбе Молчанова, во дворе национальной библиотеки.



В этот же день проведут творческий вечер (6+), посвящённый 95-летию со дня рождения члена союза писателей СССР, народного поэта Бурятии, заслуженного работника культуры Бурятии, лауреата государственной премии Бурятии Алексея Даниловича Бадаева (1928-2009). В рамках мероприятия намечена разнообразная программа: выступления писателей и поэтов, творческих коллективов, а также деятелей культуры и искусства нашей республики. В творческой встрече примут участие родные, близкие и друзья писателя, творческая делегация из Иволгинского района. Своими воспоминаниями об Алексее Бадаеве поделится заслуженный работник культуры Бурятии, известный писатель и его близкий друг Цыдып Цырендоржиев. На мероприятии будет представлена книжная выставка, посвящённая творчеству Алексея Бадаева. Мероприятие пройдёт в конференц-зале национальной библиотеки РБ (1 этаж, блок Г).



22 сентября состоится творческий вечер (6+), посвящённый 70-летию со дня рождения народного поэта Республики Бурятия, заслуженного учителя Республики Бурятия Нины Ленхобоевой-Артугаевой. Запланирована большая программа: презентация нового сборника стихов и рассказов Нины Токтохоевны, выступления писателей и поэтов, творческих коллективов, деятелей культуры и искусства Бурятии. В творческой встрече примут участие родные и земляки поэтессы, а также творческая делегация из Селенгинского района. В течение творческого вечера будет действовать книжная выставка, посвящённая творчеству Нины Ленхобоевой-Артугаевой. Мероприятие пройдёт в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки (3 этаж, блок «Б»).



Также 22 сентября будет проведён творческий вечер (6+), посвящённый 85-летию со дня рождения известного поэта, поэта-песенника Даши Цыретаровича Дамбаева (1938-1975). В рамках мероприятия состоятся выступления писателей и поэтов, творческих коллективов, а также деятелей культуры и искусства Бурятии. В творческой встрече примут участие родные и земляки писателя, а также творческая делегация из Селенгинского района. На мероприятии будет представлена книжная выставка, посвящённая творчеству Даши Дамбаева. Вечер пройдёт в литературно-музыкальной гостиной (Блок Б, 3 этаж), сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.



Возрастное ограничение: 12+.

