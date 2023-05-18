В Улан-Удэ неизвестные выбросили на кладбище два холодильника с просрочкой

В месте захоронения устроили настоящую свалку















Директор учреждения Галина Тарабрина напомнила: места захоронения не предназначены для складирования различных отходов и хлама. «Для этого существуют установленные площадки», – отметила она.



Всего с начала года с городских кладбищ убрали более 1800 кубометров мусора, а с того, что в микрорайоне Горького – 80 с лишним кубов. Особенно много его бывает там в родительский день и после. В этом году график вывоза отходов не соблюдался. Руководство МАУ направило компании «ЭкоАльянс» – регоператору по обращению с ТКО – письма с просьбой усилить работу в этом направлении.



Директор учреждения Галина Тарабрина напомнила: места захоронения не предназначены для складирования различных отходов и хлама. «Для этого существуют установленные площадки», – отметила она.Всего с начала года с городских кладбищ убрали более 1800 кубометров мусора, а с того, что в микрорайоне Горького – 80 с лишним кубов. Особенно много его бывает там в родительский день и после. В этом году график вывоза отходов не соблюдался. Руководство МАУ направило компании «ЭкоАльянс» – регоператору по обращению с ТКО – письма с просьбой усилить работу в этом направлении.





На кладбище в микрорайоне Горького в Улан-Удэ неизвестные выбросили мусор. Сотрудники МАУ «Специализированная служба» обнаружили на контейнерных площадках резиновые шины и два холодильника с просроченными продуктами.В местах захоронений в Улан-Удэ, общая площадь которых – 247 гектаров, регулярно убирают межсекторные и межквартальные дороги. Там установили более 40 бункеров-накопителей для мусора. За состояние самих могил отвечают родственники покойных.- Не все посетители выносят мусор в контейнеры или к дорогам и внутри кварталов образуются кучи отходов. Зачастую они оказываются на соседних могилах. Если на новых кладбищах предусмотрена разбивка на секторы и кварталы, то на старых нет. Поэтому мусор нужно сложить, а затем – перенести в контейнеры, – пояснила Галина Тарабрина.