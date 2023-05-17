17 мая

16 мая

Популярное

Лучшими в бурятском стали школьники Верхнего Ичетуя

Лучшими в бурятском стали школьники Верхнего Ичетуя
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
В республике завершился конкурс «Эхэ хэлэн – манай баялиг»

51-й конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – манай баялиг» – «Материнский язык – наше богатство» состоялся в Бурятии. Мероприятие прошло в один день со вторым днём съезда учителей бурятского языка, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Среди конкурсантов есть постоянные участники, которые не первый год приезжают в Иволгинский дацан. Юные лингвисты проходят самые разные испытания, большую работу они проводят, выполняя домашние задания. Например, в конкурсе «Баян хэлэтэй арад ерээдүйтэй» добавлены задания по монгольскому языку: рассказать про себя и сделать перевод на бурятский и монгольский языки, используя словари. Все побывавшие в соседней стране отмечают, изучая монгольский, начинаешь лучше понимать родной язык и более уверенно отвечаешь на вопросы в диалогах.

После конкурсов, прошедших во время ковида, участникам блиц-опросов понравилось участие в электронных тестах, поэтому эти конкурсы остались онлайн. Теперь ученики проходят в кабинет с ноутбуками. На этот раз дети отвечали на вопросы по теме «Түрэл буряад хизаар».

К новым конкурсам этого года относится конкурс юных улигершинов «Нютаг бүридэ эдир үльгэршэд», лучшие из которых будут летом учиться в смене юных улигершинов в «Асториуме». Преподавать им будет улигершин, актёр кино Виктор Жалсанов, он же лично выбирал лучших в этом конкурсе. Также детям нравится участвовать в конкурсе постов. В этот раз им нужно было написать посты к мультфильмам Амара Жалцанова.

Богат талантами конкурс лепщиков из пластилина – на конкурс участники привезли из дома созданных ими лосей «Ойн амитан – хандагай», а также на месте подтверждали своё мастерство. А юные дарханы привезли на конкурс сделанные из дерева хайрсаг шкафчики. Маленькие мастерицы шили из выделанных шкур тёплые изделия. В этом учебном году добавился конкурс изделий, сшитых с использованием войлока. На этот раз девочки демонстрировали созданные своими руками куртки.

Конкурсанты изучают также «Зерцало мудрости» – «Бэлигүүн толи» (6+) Эрдэни Хайбзун Галшиева. Это своего рода правила поведения в быту, в семье и обществе, экологического поведения, которых издревле придерживались в бурят-монгольском мире.

По итогам в этом году лучшими были школьники из села Верхний Ичетуй Джидинского района. Вторыми стали учащиеся школы в Хойто Бэе Иволгинского района. Третьими – дети из Нижнего Бургалтая Джидинского района.
бурятский язык Бурятия конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите выбрали логотип Дня города
В Чите выбрали логотип Дня города
Общество, 17.05.2023
Победительницей стала ученица четвёртого класса
Иркутское водохранилище очистят от брошенных рыболовных сетей
Иркутское водохранилище очистят от брошенных рыболовных сетей
Общество, 17.05.2023
В этом году работы проведут на 5 участках площадью более 60 квадратных километров
В Бурятии 90-летие отметила ветеран труда
В Бурятии 90-летие отметила ветеран труда
Общество, 17.05.2023
14 мая поздравления с юбилеем принимала Клавдия Черняева
На кинофестивале поговорили о перспективах бурятского кино
На кинофестивале поговорили о перспективах бурятского кино
Общество, 17.05.2023
В столице Бурятии состоялся круглый стол по вопросам развития регионального кино
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса видеороликов
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса видеороликов
Общество, 17.05.2023
В столице Бурятии прошёл конкурс «Первый кадр»
В Бурятии выступили ведущие актёры отечественного кинематографа
В Бурятии выступили ведущие актёры отечественного кинематографа
Общество, 17.05.2023
Наталья Варлей на встрече со зрителями рассказала о совместной работе с Александром Вампиловым
Разыгран кубок Бурятии по настольному теннису
Разыгран кубок Бурятии по настольному теннису
Общество, 17.05.2023
Победителями стали команды «Поколение» и «СШОР №2»
На тротуарах Улан-Удэ появятся надписи «Отвлекись от телефона!»
На тротуарах Улан-Удэ появятся надписи «Отвлекись от телефона!»
Общество, 17.05.2023
Их нанесут около наиболее опасных пешеходных переходов
В Улан-Удэ на неровные грунтовые дороги потратят 13 миллионов
Общество, 17.05.2023
В порядок привели уже более полусотни участков
В Улан-Удэ «на карачках» ремонтировали пропахший канализацией дом
В Улан-Удэ «на карачках» ремонтировали пропахший канализацией дом
Общество, 17.05.2023
В жилом здании прохудилась крыша и не работала вентиляция 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^