Лучшими в бурятском стали школьники Верхнего Ичетуя

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

В республике завершился конкурс «Эхэ хэлэн – манай баялиг»



51-й конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – манай баялиг» – «Материнский язык – наше богатство» состоялся в Бурятии. Мероприятие прошло в один день со вторым днём съезда учителей бурятского языка, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Среди конкурсантов есть постоянные участники, которые не первый год приезжают в Иволгинский дацан. Юные лингвисты проходят самые разные испытания, большую работу они проводят, выполняя домашние задания. Например, в конкурсе «Баян хэлэтэй арад ерээдүйтэй» добавлены задания по монгольскому языку: рассказать про себя и сделать перевод на бурятский и монгольский языки, используя словари. Все побывавшие в соседней стране отмечают, изучая монгольский, начинаешь лучше понимать родной язык и более уверенно отвечаешь на вопросы в диалогах.



После конкурсов, прошедших во время ковида, участникам блиц-опросов понравилось участие в электронных тестах, поэтому эти конкурсы остались онлайн. Теперь ученики проходят в кабинет с ноутбуками. На этот раз дети отвечали на вопросы по теме «Түрэл буряад хизаар».



К новым конкурсам этого года относится конкурс юных улигершинов «Нютаг бүридэ эдир үльгэршэд», лучшие из которых будут летом учиться в смене юных улигершинов в «Асториуме». Преподавать им будет улигершин, актёр кино Виктор Жалсанов, он же лично выбирал лучших в этом конкурсе. Также детям нравится участвовать в конкурсе постов. В этот раз им нужно было написать посты к мультфильмам Амара Жалцанова.



Богат талантами конкурс лепщиков из пластилина – на конкурс участники привезли из дома созданных ими лосей «Ойн амитан – хандагай», а также на месте подтверждали своё мастерство. А юные дарханы привезли на конкурс сделанные из дерева хайрсаг шкафчики. Маленькие мастерицы шили из выделанных шкур тёплые изделия. В этом учебном году добавился конкурс изделий, сшитых с использованием войлока. На этот раз девочки демонстрировали созданные своими руками куртки.



Конкурсанты изучают также «Зерцало мудрости» – «Бэлигүүн толи» (6+) Эрдэни Хайбзун Галшиева. Это своего рода правила поведения в быту, в семье и обществе, экологического поведения, которых издревле придерживались в бурят-монгольском мире.



По итогам в этом году лучшими были школьники из села Верхний Ичетуй Джидинского района. Вторыми стали учащиеся школы в Хойто Бэе Иволгинского района. Третьими – дети из Нижнего Бургалтая Джидинского района.

