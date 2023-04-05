Омбудсмен: Мобилизованный из Бурятии недополучал денежное довольствие

Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой продолжают поступать обращения от близких жителей республики, находящихся на специальной военной операции. Они касаются ежемесячного денежного довольствия, которое полагается всем военнослужащим.
В январе омбудсмену направила жалобу сестра участника СВО, которого призвали туда в сентябре в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Девушка заявила, что за всё это время её брат не получал причитающиеся ему ежемесячные выплаты.
Уполномоченный, в свою очередь, обратилась в военную прокуратуру Кяхтинского гарнизона. Там выяснили, что мобилизованного зачислили в списки личного состава войсковой части в звании «рядовой», а не «сержант», как должны были исходя из фактического воинского звания.
Этот приказ командира в/ч опротестовал военный прокурор. Командиру также внесли представление об устранении выявленных нарушений.
По всем аналогичным обращениям, поступившим омбудсмену, тоже инициировали проверки и внесли представления командирам частей. «Результаты рассмотрения остаются на контроле», – подчеркнули в аппарате уполномоченного.