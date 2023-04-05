Омбудсмен: Мобилизованный из Бурятии недополучал денежное довольствие





По всем аналогичным обращениям, поступившим омбудсмену, тоже инициировали проверки и внесли представления командирам частей. «Результаты рассмотрения остаются на контроле», – подчеркнули в аппарате уполномоченного.





Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой продолжают поступать обращения от близких жителей республики, находящихся на специальной военной операции. Они касаются ежемесячного денежного довольствия, которое полагается всем военнослужащим.В январе омбудсмену направила жалобу сестра участника СВО, которого призвали туда в сентябре в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Девушка заявила, что за всё это время её брат не получал причитающиеся ему ежемесячные выплаты.Уполномоченный, в свою очередь, обратилась в военную прокуратуру Кяхтинского гарнизона. Там выяснили, что мобилизованного зачислили в списки личного состава войсковой части в звании «рядовой», а не «сержант», как должны были исходя из фактического воинского звания.Этот приказ командира в/ч опротестовал военный прокурор. Командиру также внесли представление об устранении выявленных нарушений.