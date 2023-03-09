В Бурятии отметили 25-летие обретения мощей Матроны Московской

Богослужения прошли в Свято-Одигитриевском соборе
Ко дню празднования обретения мощей блаженной старицы Матроны Московской в Свято-Одигитриевский собор Улан-Удэ была принесена икона блаженной Матроны Московской с частью её святых мощей, а также образ Божией Матери «Взыскание погибших», написанный по желанию старицы Матроны. 8 марта, по случаю праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил в соборе богослужения. На середине храма были установлены иконы блаженной старицы и Божией Матери.
Перед ними накануне, 7 марта, было совершено вечернее полиелейное богослужение. Митрополитом было прочитано Евангельское зачало. Затем верующие имели возможность приложиться к святыням и были помазаны освящённым елеем.
На следующий день 8 марта была совершена вечерня с литургией Преждеосвящённых даров. В завершение богослужения духовенством было совершено молебное пение перед святынями.
- В эти дни в Свято-Одигитриевском соборе собралось немало людей, чтобы почтить память святой блаженной старицы и помолиться перед её святым образом вместе с архипастырем и соборным духовенством, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
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