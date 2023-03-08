В Улан-Удэ утром ожидается снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 марта по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на восточный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +2,+7, местами -4,-9.
В Улан-Удэ утром небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на восточный 9-14 м/с. Температура днём +2,+4.
В Бурятии 8 марта переменная облачность
Общество, Фото:
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