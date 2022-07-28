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В Улан-Удэ пройдёт выставка-раздача бездомных животных

В Улан-Удэ пройдёт выставка-раздача бездомных животных
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Более 20 взрослых собак, щенков и котят ждут новых хозяев

30 июля в Улан-Удэ около ТРЦ «Мед» с 10:00 до 15:00 пройдет ярмарка-раздача животных, которые по разным причинам остались без хозяина и были отловлены на улицах.

– Мероприятие направлено на снижение численности безнадзорных животных на улицах города. Улан-удэнцы активно учувствуют в таких акциях, дети проходят помогать выгулять собак, учатся как ухаживать за ними. Вся наша работа направлена на то, чтобы люди ответственно относились к животным, – рассказал консультант отдела благоустройства Дмитрий Ларченко.

Все животные привиты и стерилизованы. Посетители во время выставки смогут пообщаться с четвероногими, узнать об их характере, привычках и особенностях и взять себе пушистого друга. Желающие могут привезти лакомства и корм для животных.

Всего с начала года было пристроено 757 собаки, прошедших процедуру «Отлов-стерилизация-вакцинация».

Сейчас в приютах подрядных организаций содержится более 1500 собак, отловленных на городских улицах, все они ищут дом.

Выбрать себе питомца, задать интересующие вопросы, можно по телефонам:

8-983-429-33-45 – приют «Право на жизнь»;

8-9021-621-999 – приют ООО Ананда;

8-902 459 62 99 – приют ООО ЦАСС.


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бездомные животные

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