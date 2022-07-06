В Бурятии появится ещё одно трезвое село

В Бурятия продолжается создание «территорий трезвости». Ещё одно село - Ехэ-Цаган Селенгинского района – решило отказаться от торговли алкоголем.
- В переводе с бурятского название села означает «белый остров». У бурят белый цвет символизирует святость (сакральность) и благополучие. Белой пищей принято делать подношения богам и духам местности. И вот теперь «белый остров» станет ещё и первой территорией в районе, где продажа алкоголя будет полностью запрещена, - рассказали в республиканском центре медицинской профилактики.
Инициатива исходила от местных активистов, их поддержал глава поселения и администрация Селенгинского района, в том числе заместитель главы по социальной работе Евгений Дагбаев.
В Ехэ-Цагане состоялся сельский сход, а в администрации района – круглый стол. Свои аргументы привели врачи, специалисты и сами жители. В итоге было принято решение схода: территории трезвости в Ехэ-Цагане быть.
- Конечно, все проблемы жителей этим не решить. Одинокие мужчины в селе старше среднего возраста, отток молодёжи, низкая, практически нулевая рождаемость, наличие «продавцов нелегального алкоголя», самогоноварение. Определённая часть людей, старающаяся «не замечать» назревшие проблемы. Замалчивание пагубной, а подчас и трагической роли алкоголя в жизни сельчан. Обо всем этом жители смогли не только рассказать, но и получить ответы на свои вопросы, а самое главное, ощутить мощную поддержку специалистов, уже имеющих опыт по созданию территорий трезвости, - отметили в республиканском центре медпрофилактики.
По словам главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Бурятии Марины Ринчиндоржиевой, «точкой невозврата» должен стать недавний случай гибели младенца по вине пьяного отца.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 апреля в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского района умерла трёхмесячная девочка. Малышку задавил её спящий пьяный отец. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- И мы будем надеяться, что Ехэ-Цаган станет новым островком трезвости, белым островом надежды на счастливую и здоровую жизнь на карте нашей республики. Трезвость народа — наше богатство! – заключили в центре медпрофилакции.
В 2021 году в Бурятии насчитывалось 10 «трезвых сёл». Это, например, Алаг-Шулун в Окинском районе, Улюнхан в Курумканском, Тохорюкта в Хоринском, а также село Бом Мухоршибирского района.
Недавно в двух сёлах Закаменского района Утата и Далахай ввели «сухой закон» специальным законом, который принял Народный Хурал.
Только сегодня через соцсети жительница Бурятии призвала ввести сухой закон в селе Белоозёрск Джидинского района. «Всё село пьёт, ужас. От малолетки до старческого поколения пьют. Женщины, дети, мужчины… все», - рассказала женщина, которая месяц гостила в селе.