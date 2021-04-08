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10 сёл в Бурятии полностью отказались от алкоголя

10 сёл в Бурятии полностью отказались от алкоголя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В трезвых сёлах преступность упала до нуля

На сегодня в разных районах Бурятии уже 10 «трезвых сёл» - там запрещена продажа любого алкоголя. Это, например, Алаг-Шулун в Окинском районе, Улюнхан в Курумканском, Тохорюкта в Хоринском и др. Относительно недавно к непьющим присоединилось село Бом Мухоршибирского района.

Раньше за подобным опытом Бурятия обращалась к Республике Саха (Якутия), где таких населённых пунктов, свободных от продажи алкоголя, было свыше ста. На сегодняшний день Бурятия нарабатывает собственный опыт по созданию «трезвых сел».

Первые три села пришли к отказу от алкоголя самостоятельно, по инициативе самих жителей. Но в настоящее время, согласно реализации муниципальных проектов «Укрепление общественного здоровья», каждый район должен организовать не менее одной «территории трезвости» за год.

- Создание таких территорий призвано уменьшить доступность алкоголя для населения, снизить потребление алкоголя в целом, а также благоприятно повлиять на снижение смертности трудоспособного населения. И снижение потребления алкоголя, и снижение смертности граждан трудоспособного возраста является целевыми показателями национального проекта «Демография», конечной целью которого является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, - сообщили «Байкал-Daily» в республиканском центре медицинской профилактики.

Специалисты отмечают, что высокий уровень потребления алкоголя напрямую либо косвенно связан с показателями смертности. Очень большая доля смертельных переохлаждений и ДТП, утоплений и суицидов, убийств и несчастных случаев происходит именно в состоянии алкогольного опьянения. Это так называемые «внешние причины» смертности, в ряде районов они находятся на первом месте среди всех остальных причин, опережая даже сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Именно употребление алкоголя, а не алкоголизм как таковой способствует огромному количеству фатальных исходов.

В улусе Тохорюкта алкоголь не продают с 2002 года по инициативе старосты и женщин. Решение закрепили на сельском сходе. Сейчас люди воочию видят преимущества трезвости. В Тохорюкте нет проблемы социального сиротства, нулевой уровень преступности, высокий уровень самозанятости населения, большое поголовье крупного рогатого скота, много многодетных семей.

«Байкал-Dailу» ранее сообщал о курумканском селе Улюнхан, где алкоголь не продаётся с 2012 года. В Улюнхане находятся уникальные термальные источники Кучигер и Умхей. Вводя запрет на спиртное, сельчане решили не допускать пьянства на курортах. С тех здесь также упала до нуля преступность. В селе больше нет преступлений и несчастных случаев по причине алкоголя, нет отравлений. Зато также растёт поголовье коров, лошадей, овец. Сельчане стали чаще заниматься спортом, например, в Улюнхане стали популярны скандинавская ходьба и фитнес.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ предлагали торговлю алкоголем перенести за территорию города. Идею выдвинул лидер движения «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов. 

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