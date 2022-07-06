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«Пьют и женщины, и дети»: В Бурятии просят сухой закон для села

«Пьют и женщины, и дети»: В Бурятии просят сухой закон для села
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Судя по всему, в селе процветает торговля нелегальным алкоголем

Жители Бурятии обеспокоены проблемой спивающегося населения села Белоозёрск Джидинского района. Через паблик «Аноним 03» неравнодушные люди обратились к главе поселения с просьбой создать здесь «территорию трезвости» и официально запретить торговлю спиртным.

- Всё село пьёт, ужас. Первое такое село – от малолетки до старческого поколения пьют. Женщины, дети, мужчины… все, - пишет обеспокоенная женщина.

По её словам, виной тому продажа спирта и самогона. Местные жители знают, кто и где торгует алкоголем из-под полы. Женщина, рассказавшая о проблеме, сама в селе гости месяц и за это время даже выучила клички торговок спиртом.

- Посмотрите вокруг: Ичетуй, Боций, Инзагатуй (сёла в Джидинском районе – прим. ред.) – главы-то работают, борются за село. И село работает. Они не пьют, но стараются работать. Я приехала туда (Белоозёрск) на месяц и просто в шоке. Куда смотрит участковый? Ну, просто тихий ужас, - продолжила женщина.

Она обратилась к главе Бурятии Алексею Цыденову.

- Ну, невыносимо. Мне жалко жён, матерей. Вот если глава совместно с участковым будут работать, безобразие это закончится. Да и жители села должны бороться, везде вводят «трезвое село». Это даже звучит гордо! – этими словами женщина закончила своё обращение.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2021 года в республике насчитывалось 10 «трезвых» сёл. Там местные жители на сельских сходах приняли решение отказаться от алкоголя, и владельцы магазинов пошли навстречу. 

А недавно Народный Хурал принял специальный закон о введении сухого закон в закаменских сёлах Утата и Далахай. Законопроект для них пришлось принимать, так как местные бизнесмены не хотели добровольно отказываться от торговли спиртным. 
алкоголь трезвость

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