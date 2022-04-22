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В Бурятии пьяный отец во сне задавил трёхмесячную дочь

В Бурятии пьяный отец во сне задавил трёхмесячную дочь
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
В момент трагедии были пьяны и отец, и мать младенца

20 апреля в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского района умерла трёхмесячная девочка. Она скончалась в результате механической асфиксии, то есть сдавления верхних дыхательных путей. Малышку задавил её спящий пьяный отец.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, девочку растили мать и её сожитель. Также в семье воспитываются ещё двое несовершеннолетних детей. Мужчина три дня подряд употреблял алкоголь. Днём 20 апреля он вернулся домой, будучи пьяным.

Когда сожительница отлучилась из дома и вышла в ограду, пьяный мужчина взял дочь из детской кроватки, положил к себе на постель, лёг рядом и вскоре уснул. Во сне он перевернулся и придавил ребёнка весом своего тела, перекрыв доступ кислорода.

Спустя некоторое время домой вернулась мать. Не обнаружив ребёнка в детской кровати, она подбежала к сожителю, перевернула и под его телом нашла дочь без признаков жизни.

Медицинское освидетельствование показало, что женщина также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она употребляла спиртные напитки дома в течение дня. В ходе осмотра места происшествия в доме обнаружено несколько пустых бутылок из-под спиртного.

Сейчас другие дети изъяты из семьи и помещены в местный центр временного содержания несовершеннолетних. 
смерть причинение смерти по неосторожности

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