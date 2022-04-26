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Для двух сёл Бурятии установили сухой закон

Для двух сёл Бурятии установили сухой закон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
О запрете продавать им алкоголь попросили сами сельчане

В двух сёлах Закаменского района Бурятии Утата и Далахай введут «сухой закон». Специальный закон об этом приняли на сессии Народного Хурала.

Заместитель руководителя администрации главы Закаменского района по социальному развитию Сэсэгма Намдакова пояснила, что с такой инициативой к главе района обратились сами жители этих сёл. Затем это обращение было рассмотрено на общем сходе.

- Жителями были подняты проблемы роста масштабов употребления алкоголя, повышения уровня смертности от последствий употребления спиртных напитков. Было предложено создать территорию трезвости с полным запретом продажи алкогольной продукции. Разработана и утверждена дорожная карта по созданию территория трезвости, - сказала в Сэсэгма Намдакова

Улусы Утата и Далахай – два отдалённых населённых пункта, расположенных на расстоянии 90 и 106 км соответственно от райцентра, города Закаменск. В Утате проживает 306 человек, в Далахае – 209.

Не обошлось без бурного обсуждения. Первым вопрос задал депутат от КПРФ Баир Цыренов, выразивший недопонимание.

- Неужели там какая-то такая особая ситуация, люди не дееспособные на местах или что? Потому что у нас по республике есть не один пример, когда сельские поселения сами вводят у себя сухой закон, решением сельского поселения. А чтобы Народный Хурал принимал закон под два населённых пункта… Я как-то в первый раз такое вижу, - высказался Баир Цыренов.

На это Сэсэгма Намдакова пояснила, что по опыту других районов местные власти пытались договориться с бизнесменами. Но предприниматели не пошли навстречу и не хотят добровольно перестать продавать спиртное.

 - Я думаю, инициатива хорошая и должна быть поддержана, - заключила она.

Другие же депутаты вызвали опасения, не появятся ли нелегальные точки продаж алкоголя, в том числе палёного. Кроме прочего, в поисках выпивки местные жители могут отправляться в соседние сёла, здесь возникает риск дорожно-транспортных происшествий. Однако на эти заявления Сэсэгма Намдакова привела в пример опыт прошлых лет. В 2021 году здесь менялся индивидуальный предприниматель, и несколько месяцев не было продаж алкоголя, тогда как в 2020 году спиртное продавали постоянно. Как итог, смертность в 2020 году выше, чем в 2021-м.

После длительных обсуждений законопроект всё же был принят большинством голосов.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее идею сельчан поддержал Монлам лама из Санагинского дацана. Он выразил уверенность, что уже через год будут видны положительные результаты этой идеи. 

Год назад в республике насчитывалось 10 «трезвых сёл»
трезвость алкоголь

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