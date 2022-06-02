 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 июня

01 июня

Популярное

В Чите посоревнуются овечьи стригали

В Чите посоревнуются овечьи стригали
Общество,  Фото:pixabay.com
Шоу пройдёт в рамках Сибирско-Дальневосточной выставки овец

Конкурс стригалей с элементами шоу состоится 3 июня в Чите в рамках Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз. Он начнётся в 14:00.

- На территории комплекса «Мегаполис Спорт» пройдёт одно из наиболее зрелищных мероприятий межрегиональной выставки. Задачей шоу-конкурса является продемонстрировать умение по скоростной стрижке овец, при этом участникам необходимо качественно и аккуратно сделать свою работу, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Забайкалья Александр Тюкавкин.

Участие в шоу примут представители хозяйств, заявленных на выставке. Им предоставят электрические машинки для стрижки животных – все конкурсанты будут находиться в одинаковых условиях. Победителей и призёров наградят специальными призами.

- Также в этот день, сразу после окончания шоу стригалей, состоится мастер-класс по классировке овечьей шерсти. Об особенностях сертификации руна и его распределении рун в соответствии с заготовительными стандартами и техническими условиями расскажет доктор сельскохозяйственных наук, профессор Татьяна Мурзина, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.

Возрастное ограничение 0+
овцы выставка Чита конкурс сельское хозяйство Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 02.06.2022
В большинстве районов республики ожидаются дожди
Забайкальский дартсмен стал призёром чемпионата Монголии
Забайкальский дартсмен стал призёром чемпионата Монголии
Общество, 01.06.2022
Спортсмен стал вторым из 196 участников
В Иркутской области отметили День близнецов
В Иркутской области отметили День близнецов
Общество, 01.06.2022
Праздник провели в Ангарске
Шахматист из Бурятии стал призёром чемпионата ДФО
Шахматист из Бурятии стал призёром чемпионата ДФО
Общество, 01.06.2022
Спортсмен привёз из Хабаровска две награды
В Забайкалье посчитали дзеренов
В Забайкалье посчитали дзеренов
Общество, 01.06.2022
В охранной зоне было замечено более 1000 антилоп
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
Общество, 01.06.2022
Изменения связаны с проведением путевых работ
В Бурятии провели фестиваль иппотерапии и адаптивной верховой езды
В Бурятии провели фестиваль иппотерапии и адаптивной верховой езды
Общество, 01.06.2022
Очередные «Байкальские самоцветы» прошли под эвенкийские мелодии
Лучники Аги и Бурятии выявили сильнейших мэргэнов
Лучники Аги и Бурятии выявили сильнейших мэргэнов
Общество, 01.06.2022
Призовые места достались забайкальским спортсменам
На «Кругобайкалке» пересчитали медведей
На «Кругобайкалке» пересчитали медведей
Общество, 01.06.2022
На маршруте было зафиксировано 27 бурых хищников
Малые города Бурятии примут участие в конкурсе благоустройства
Малые города Бурятии примут участие в конкурсе благоустройства
Общество, 01.06.2022
Заявки отправили Закаменск и Гусиноозёрск
В Забайкалье выбрали «Семьи года»
В Забайкалье выбрали «Семьи года»
Общество, 01.06.2022
В регионе подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса
Иркутская область и Забайкалье согласились взаимодействовать при ликвидации ЧС
Иркутская область и Забайкалье согласились взаимодействовать при ликвидации ЧС
Общество, 01.06.2022
Документ позволит более эффективно реагировать на риски, возникшие на сопредельных территориях
В Улан-Удэ прошло карнавальное шествие
В Улан-Удэ прошло карнавальное шествие
Общество, 01.06.2022
Карнавальное шествие стало украшением Международного дня защиты детей. «Байкал-Daily» представляет фоторепортажСергея Тарасенко
В Бурятию приедет фестиваль «Золотая маска»
В Бурятию приедет фестиваль «Золотая маска»
Общество, 01.06.2022
Свои спектакли покажут лауреаты и номинанты главной театральной премии России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^