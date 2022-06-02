Шоу пройдёт в рамках Сибирско-Дальневосточной выставки овец
Конкурс стригалей с элементами шоу состоится 3 июня в Чите в рамках Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз. Он начнётся в 14:00.
- На территории комплекса «Мегаполис Спорт» пройдёт одно из наиболее зрелищных мероприятий межрегиональной выставки. Задачей шоу-конкурса является продемонстрировать умение по скоростной стрижке овец, при этом участникам необходимо качественно и аккуратно сделать свою работу, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Забайкалья Александр Тюкавкин.
Участие в шоу примут представители хозяйств, заявленных на выставке. Им предоставят электрические машинки для стрижки животных – все конкурсанты будут находиться в одинаковых условиях. Победителей и призёров наградят специальными призами.
- Также в этот день, сразу после окончания шоу стригалей, состоится мастер-класс по классировке овечьей шерсти. Об особенностях сертификации руна и его распределении рун в соответствии с заготовительными стандартами и техническими условиями расскажет доктор сельскохозяйственных наук, профессор Татьяна Мурзина, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.
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В Чите посоревнуются овечьи стригали
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