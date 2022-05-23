 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 мая

22 мая

Популярное

В Забайкалье утвердили программу выставки овец ДФО и СФО

В Забайкалье утвердили программу выставки овец ДФО и СФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В межрегиональном мероприятии примут участие три хозяйства из Бурятии

Оргкомитет XVIII Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз, которая пройдёт в Чите со 2 по 5 июня, утвердил программу мероприятия.

- Традиционная выставка, демонстрирующая достижения овцеводов из регионов Сибири и Дальнего Востока, пройдёт на территории, прилегающей к комплексу «Мегаполис Спорт». Будут определены лучшие хозяйства, чемпионы пород среди баранов-производителей, ремонтных баранов, овцематок и ярок. Главные призы – два автомобиля «Нива» учредили министерство сельского хозяйства России и губернатор Забайкальского края, - рассказал министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарев.

2 июня станет днём завоза и размещения выставочных животных и экспонатов. С 3 июня жители и гости Читы смогут ежедневно до закрытия посещать мероприятие. Кроме того, начнётся работа экспертной комиссии по оценке животных, а также пройдут шоу стригалей и мастер-класс по классировке шерсти.

- Научно-практическая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития овцеводства и козоводства Дальневосточного и Сибирского федеральных округов откроется 4 июня. В этот же день на Читинской госконюшне состоятся конноспортивные соревнования и ярмарка сельхозпродукции, приуроченные к выставке. Торжественное открытие XVIII Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и награждение победителей пройдут 5 июня, - пояснил Денис Бочкарев.

Напомним, что по предварительным данным, участие в межрегиональном мероприятии примут три хозяйства из Бурятии, пять – из Тувы и одиннадцать – из Забайкальского края. Всего будет представлено свыше 150 племенных животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.

Возрастное ограничение 0+
выставка Чита животноводство сельское хозяйство Забайкальский край овцеводство ДФО СФО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Призовой фонд турнира по вольной борьбе в Улан-Удэ составил 700 тысяч
Призовой фонд турнира по вольной борьбе в Улан-Удэ составил 700 тысяч
Общество, 23.05.2022
25 мая в Улан-Удэ откроется всероссийский турнир по вольной борьбе памяти первого чемпиона Бурятии
В Бурятии прошла военно-спортивная игра «Победа»
В Бурятии прошла военно-спортивная игра «Победа»
Общество, 23.05.2022
В финал всероссийской игры вышла команда «Тамир»
В Кяхтинском районе Бурятии помолятся за очищение скота
В Кяхтинском районе Бурятии помолятся за очищение скота
Общество, 23.05.2022
Также пройдёт восхваление Будды Манзушри
В Бурятии прошёл турнир по национальный видам спорта
В Бурятии прошёл турнир по национальный видам спорта
Общество, 23.05.2022
Соревнования были посвящены 95-летию Закаменского района
В Закаменском районе Бурятии педагог отметила 90-летие
В Закаменском районе Бурятии педагог отметила 90-летие
Общество, 23.05.2022
Юбилей отпраздновала жительница улуса Санага
В Бурятии помолятся Зелёной Таре
В Бурятии помолятся Зелёной Таре
Общество, 23.05.2022
В Кижингинском районе пройдёт большой молебен «Ногоон Дара эхын магтаал»
Выпущен словарь ноёхонских бурят
Выпущен словарь ноёхонских бурят
Общество, 23.05.2022
Книги будут распространяться среди местного населения
Автогонщики Бурятии стали призёрами кубка Читы
Автогонщики Бурятии стали призёрами кубка Читы
Общество, 23.05.2022
Спортсмены из Улан-Удэ заняли третьи места
В Улан-Удэ отпразднуют День славянской письменности и культуры
В Улан-Удэ отпразднуют День славянской письменности и культуры
Общество, 23.05.2022
Праздник состоится 24 мая на площади Революции
В Бурятии разыграют кубок по внедорожному спорту
В Бурятии разыграют кубок по внедорожному спорту
Общество, 23.05.2022
Третий этап состоится во второй декаде июня
Военные Бурятии отличились на чемпионате ВВО по многоборью
Военные Бурятии отличились на чемпионате ВВО по многоборью
Общество, 23.05.2022
Спортсмены стали призёрами в военных троеборье и пятиборье
В Улан-Удэ ЕГЭ будут сдавать около 3 тысяч выпускников
В Улан-Удэ ЕГЭ будут сдавать около 3 тысяч выпускников
Общество, 23.05.2022
Основной этап состоится с 26 мая по 21 июня
Паравелосипедисты Бурятии выиграли «серебро» чемпионата России
Паравелосипедисты Бурятии выиграли «серебро» чемпионата России
Общество, 23.05.2022
Спортсмены республики заняли второе место в групповой гонке
Начинающие драматурги представили в Бурдраме синопсисы своих произведений
Начинающие драматурги представили в Бурдраме синопсисы своих произведений
Общество, 23.05.2022
Руководит процессом писательница Анастасия Букреева
Бурятия работает над упрощением аренды муниципальных и государственных участков
Бурятия работает над упрощением аренды муниципальных и государственных участков
Общество, 23.05.2022
Это коснётся и представителей бизнеса, и простых жителей республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^