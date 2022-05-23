В Забайкалье утвердили программу выставки овец ДФО и СФО

В межрегиональном мероприятии примут участие три хозяйства из Бурятии



Оргкомитет XVIII Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз, которая пройдёт в Чите со 2 по 5 июня, утвердил программу мероприятия.



- Традиционная выставка, демонстрирующая достижения овцеводов из регионов Сибири и Дальнего Востока, пройдёт на территории, прилегающей к комплексу «Мегаполис Спорт». Будут определены лучшие хозяйства, чемпионы пород среди баранов-производителей, ремонтных баранов, овцематок и ярок. Главные призы – два автомобиля «Нива» учредили министерство сельского хозяйства России и губернатор Забайкальского края, - рассказал министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарев.



2 июня станет днём завоза и размещения выставочных животных и экспонатов. С 3 июня жители и гости Читы смогут ежедневно до закрытия посещать мероприятие. Кроме того, начнётся работа экспертной комиссии по оценке животных, а также пройдут шоу стригалей и мастер-класс по классировке шерсти.



- Научно-практическая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития овцеводства и козоводства Дальневосточного и Сибирского федеральных округов откроется 4 июня. В этот же день на Читинской госконюшне состоятся конноспортивные соревнования и ярмарка сельхозпродукции, приуроченные к выставке. Торжественное открытие XVIII Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и награждение победителей пройдут 5 июня, - пояснил Денис Бочкарев.



Напомним, что по предварительным данным, участие в межрегиональном мероприятии примут три хозяйства из Бурятии, пять – из Тувы и одиннадцать – из Забайкальского края. Всего будет представлено свыше 150 племенных животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.



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