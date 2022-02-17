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В Бурятии приобретут 161 квартиру для сирот

В Бурятии приобретут 161 квартиру для сирот
Общество,  Фото:pixabay.com
На эти цели выделено более 300 млн рублей

В Бурятии в 2022 году планируется приобрести 161 квартиру для детей-сирот в большинстве муниципальных образований республики. Так, по состоянию на февраль этого года запланированы покупки квартир в Улан-Удэ, Северобайкальске, Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Курумканском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северобайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районах. На эти цели выделено 325 млн рублей из средств федерального бюджета.

- О начале торгов желающие продать квартиры могут узнать на сайте ЕИС. Номера извещений и стоимость жилых помещений будут опубликованы на официальных аккаунтах УКС ПРБ в социальных сетях и районных СМИ, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

По информации управления капитального строительства, в прошлом году планировалось приобретение 162 квартир за счёт средств федерального бюджета, однако жильё получили 196 граждан.
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