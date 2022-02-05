Вакцина уже поступила в поликлиники Улан-Удэ
В министерстве здравоохранения Бурятии сообщили о начале проведения вакцинации от COVID-19 среди подростков 12-17 лет. В городские поликлиники в общей сложности поступило 220 доз. Вакцинация проводится препаратом «ГамКовидВак М» (номер регистрационного удостоверения ЛП-007632).
- Препарат относится к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый правительством Российской Федерации, - отметили в министерстве.
Вакцинация проводится в два этапа, с промежутком в 21 день.
Перед процедурой вакцинации необходимо заполнить анкету, информированное добровольное согласие и предоставить письменное заявление родителей или законных представителей ребёнка на проведение вакцинации.
Письменное заявление заполняется родителями (опекунами) в произвольной форме.
Обязателен осмотр врачом-педиатром и далее постановка вакцины.
- На данный момент вакцина распределена по поликлиникам. С учётом ограниченности партии вакцинация проводится только тем пациентам, чьё согласие было получено ранее. О поступлении новой партии вакцины будет сообщено дополнительно, -заключили в минздраве.
Минздрав Бурятии сообщил о начале вакцинации подростков от COVID-19
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