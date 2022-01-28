В Улан-Удэ сообщают о случаях беременности «биркованных» собак

Также в городе фиксируются собаки с фальшивыми бирками



В столице Бурятии фиксируются случаи беременности «биркованных» собак. Эту тему обсудили на круглом столе, посвящённом борьбе с проблемой безнадзорных животных, сообщает пресс-служба КГХ Улан-Удэ.



Напомним, согласно требованиям действующего законодательства, отловленные безнадзорные собаки подлежат стерилизации, после чего их метят специальными бирками и выпускают обратно в среду обитания. Но несмотря на это, горожане сообщают о случаях беременности у «биркованных» собак.



Как прокомментировали участники круглого стола, одной из причин такой беременности может быть некачественная стерилизация. Её можно проводить удалением репродуктивных органов, либо менее надёжным способом –перетяжки.



Также в городе фиксируются собаки с фальшивыми бирками, которые никогда не применялись при отлове подрядными организациями. Предположительно их метили граждане, чтобы собаки могли избежать отлова.



- Мы уже договорились с подрядчиками о том, что мы этих собак будем отлавливать, смотреть у них бирки. У нас всё в электронных журналах. И если окажется, что эта собака ранее уже была отловлена и прошла всю процедуру ОСВВ, и при этом приносит потомство – то наступят другие методы воздействия вплоть до уголовной ответственности. Мы над этим работаем, - заявил председатель комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев.

