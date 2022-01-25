В Улан-Удэ предложили всерьёз взяться за владельцев крупных собак

Предлагается тотальная чипизация и специальные документы для собак выше 30 см в холке
Предложения для решения «собачьей» проблемы обсудили 24 января на специальном круглом столе, сообщает администрация Улан-Удэ. В собрании приняли участие представители комитета городского хозяйства, районных администраций, служб отлова, ветеринары, зоозащитники, СМИ и другие.
С учётом гибели людей от собак и нападений в разных регионах управление ветеринарии Бурятии подготовило проект о внесении изменений в постановление № 71, который касается организации приютов. В частности, предлагается выдавать заключение о потенциальной опасности животного для собак выше 30 см в холке. Хозяевам таких животных предлагают дать право отказаться от собаки и передать её на содержание под опеку государства.
– Владельцы крупных собак не могут следить за своими животными. Мы подготовили акт о невостребованности животных или об отказе от таких животных владельцами, чтобы было неповадно нерадивым владельцам. Дальнейшую судьбу будут решать органы власти, – пояснил заместитель начальника управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.
В конце 2021 года был подготовлен проект о внесении изменений в порядок регистрации животных. Единственным методом регистрации, если он будет одобрен, будет чипирование.
Тотальное чипирование позволит оперативно найти хозяев, считает зоозащитница Эльмира Жихарева.
– Самое главное ограничить людей, которые называются «плодильщиками». Они заводят больших собак, делают помеси разных пород, а потом начинают продавать таких щенков. Не все могут ответственно отнестись к большой собаке, они оказываются на улице. Кровь у бродячих собак смешивается, щенки начинают рождаться крупными с неустойчивой психикой, – отметила она.
Предложения ещё обсуждаются.
– Надо определить критерий агрессивности крупных собак. Большое животное ведёт себя не агрессивно в тот момент, когда мы его отловили. Может не будем выпускать алабаев, хотошо и др.? Предусмотреть в нормативно-правовом документе степень опасности по их размеру. Кормовая база города может быть заполнена небольшими собаками до 20 см, чтобы не нести вред, – отметил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев. – Большие собака в любой момент могут напасть. Они должны уходить на пожизненное содержание, а мы все с вами искать хозяев. У нас 47 тысяч частных домовладений. Пусть забирают вакцинированную, стерилизованную собаку на охрану. В дальнейшем, конечно, нужно следить за её содержанием.
Отметим, сейчас работа по отлову собак, идёт согласно федеральному закону. Животных после отлова, стерилизации и вакцинации выпускают обратно на улицы. Агрессивных особей, напавших на людей, сажают на пожизненное содержание в приюты.
Все озвученные предложения будут сформированы для дальнейшей проработки на региональном уровне.
В последнее время в России участились случаи нападения собак на людей. Последний случай произошел в Коломне, где хаски вцепилась в лицо ребёнку. Подобных нападений – десятки по всей стране. В конце 2021 года в Якутии от нападения стаи бродячих псов погибла доцент Северо-Восточного федерального университета. Собаки повалили хрупкую женщину и буквально растерзали. Смерть наступила в результате повреждения внутренних органов.
В выходные в селе Домна Забайкальского края стая бродячих псов насмерть загрызла семилетнюю девочку. Она погибла по пути домой из музыкальной школы. После этой трагедии власти Забайкалья призвали менять федеральный закон, запрещающий умерщвление бездомных собак.
Ряд нападений (как бездомных, так и домашних собак) произошёл недавно в Улан-Удэ. Так, на прошлой неделе хозяйский хотошо, выскочивший на улицу, напал на 18-летнего прохожего на Верхней Берёзовке.
14 января на улице Домостроительная алабай (предположительно, живущий на базе) напал на прохожего, кусал его и таскал за ногу, повалив на землю.
Вечером 12 января на остановке «КПП» агрессивная собака набросилась на вышедшую из автобуса горожанку, покусав её за лицо.
12 января стая агрессивных собак покусала сразу нескольких человек в микрорайоне Орешкова.
Улан-удэнка Татьяна, которую собаки едва не загрызли насмерть в микрорайоне Забайкальский ещё в декабре 2020 года, до сих пор не оправилась от травм. Девушке предстоит ещё долгое лечение в Москве.
В Улан-Удэ предложили всерьёз взяться за владельцев крупных собак
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