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Владельца алабая, напавшего на улан-удэнца, ждёт наказание

Владельца алабая, напавшего на улан-удэнца, ждёт наказание
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Мужчину, которого покусала собака, уже опросили полицейские

В Улан-Удэ нашли собаку, похожую по описанию на ту, что напала на мужчину на улице Домостроительная сегодня утром. Белого алабая обнаружили на базе рядом с местом происшествия. Сейчас пёс по-прежнему находится на территории базы, сотрудники администрации устанавливают его хозяина.

- Установим хозяина базы, с ним свяжемся, будем проводить меры административного воздействия. Сейчас стоит задача сфотографировать собаку и показать снимок потерпевшему, чтобы тот её опознал. Если потерпевший опознаёт – значит, оформляем полностью, - пояснил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Если это окажется действительно тот пёс, владельцу грозит административная ответственность за нарушение правил содержания животного, допущение нападения на человека. Если у потерпевшего будут тяжкие телесные повреждения – то это уже уголовная ответственность.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл сегодня утром на улице Домостроительная в Улан-Удэ. Алабай напал на прохожего, повалил и тащил по земле за ногу. На помощь ему бросился очевидец, отбив пострадавшего.

На месте работали выехала группа отлова, сотрудники комитета городского хозяйства и администрации Октябрьского района. Потерпевшего опросили полицейские.

«Собачий» вопрос в Бурятии обострился больше года назад, когда стая едва не загрызла насмерть 21-летнюю девушку. Нападение произошло в микрорайоне Забайкальский. Она получила тяжелейшие травмы, год проходила лечение в Москве. Под Новый год она вернулась в Улан-Удэ, но вскоре должна возобновить лечение

Прошлой весной четыре собаки загрызли насмерть пенсионерку в селе Шэнэ Буса Заиграевского района. Владельца животных признали виновным по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
собаки

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