Агрессивные собаки покусали женщин и не давали местным жителям выйти из подъезда
12 января в единую диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило несколько обращений граждан о нападениях стаи собак на улице Юннатов в посёлке Орешкова Улан-Удэ.
В комитете городского хозяйства рассказали об обстоятельствах происшествий.
- Первое сообщение об укусе бродячей собаки поступило 12 января в 15:00. Потерпевшая женщина с диагнозом «укушенная рана правого бедра» отпущена домой. На место нападений выехала группа отлова, в 16:00 была поймана одна агрессивная особь, которую потерпевшая опознала как одну их напавших собак. В этот же день в 20:23 в ЕДДС поступило обращение об ещё одном инциденте – пять собак напали на женщину, одна из них укусила заявительницу. 13 января в 9 утра поступила ещё одна жалоба – о том, что стая крупных агрессивных особей нападают на людей, заявитель не может выйти из подъезда, - сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.
По обращениям о нападении комитет городского хозяйства совместно с администрацией Железнодорожного района организовали внеплановый рейд по улицам Юннатов, Целинная, Астраханская, Уссурийская и Минусинская. Всего в ходе рейда было отловлено 12 особей. Заявительницы уже опознали некоторых собак как нападавших.
Отметим, опознанные собаки ранее были отловлены, стерилизованы и выпущены в прежнюю среду, в соответствии с требованиями федерального закона РФ №498.
– Собаки, отловленные по факту нападения, будут проведены через комплекс карантинных мероприятий. После будут оставлены на содержание в приюте до определения нового владельца или наступления естественной смерти, – сообщили в комитете городского хозяйства.
В Улан-Удэ стая собак напала на нескольких человек
Происшествия, Фото:
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