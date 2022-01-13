В Улан-Удэ стая собак напала на нескольких человек

Происшествия, Фото: комитет городского хозяйства

Агрессивные собаки покусали женщин и не давали местным жителям выйти из подъезда



12 января в единую диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило несколько обращений граждан о нападениях стаи собак на улице Юннатов в посёлке Орешкова Улан-Удэ.



В комитете городского хозяйства рассказали об обстоятельствах происшествий.



- Первое сообщение об укусе бродячей собаки поступило 12 января в 15:00. Потерпевшая женщина с диагнозом «укушенная рана правого бедра» отпущена домой. На место нападений выехала группа отлова, в 16:00 была поймана одна агрессивная особь, которую потерпевшая опознала как одну их напавших собак. В этот же день в 20:23 в ЕДДС поступило обращение об ещё одном инциденте – пять собак напали на женщину, одна из них укусила заявительницу. 13 января в 9 утра поступила ещё одна жалоба – о том, что стая крупных агрессивных особей нападают на людей, заявитель не может выйти из подъезда, - сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.



По обращениям о нападении комитет городского хозяйства совместно с администрацией Железнодорожного района организовали внеплановый рейд по улицам Юннатов, Целинная, Астраханская, Уссурийская и Минусинская. Всего в ходе рейда было отловлено 12 особей. Заявительницы уже опознали некоторых собак как нападавших.



Отметим, опознанные собаки ранее были отловлены, стерилизованы и выпущены в прежнюю среду, в соответствии с требованиями федерального закона РФ №498.



– Собаки, отловленные по факту нападения, будут проведены через комплекс карантинных мероприятий. После будут оставлены на содержание в приюте до определения нового владельца или наступления естественной смерти, – сообщили в комитете городского хозяйства.

