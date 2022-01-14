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В Улан-Удэ на остановке собака покусала женщину за лицо

В Улан-Удэ на остановке собака покусала женщину за лицо
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
Собака набросилась на женщину, которая едва вышла из автобуса

В Улан-Удэ зафиксировано очередное нападение агрессивной собаки на человека. В 22 часа 12 января на Левом берегу, на остановке «КПП» агрессивная собака набросилась на женщину, покусав её за лицо.

- Инцидент произошёл на остановке «КПП», большая черная собака покусала руку и лицо женщине 1969 года рождения. Информация о нападении поступила в службу единую дежурно-диспетчерскую службу на следующий день, - сообщили в комитете городского хозяйства.

Сотрудника комитета городского хозяйства связались с потерпевшей, на место сразу выехала группа отлова.

- Я вышла на остановке «КПП» в сторону Иволги, и со стороны контейнеров с мусором на меня напала собака. Помню только, что что-то лохматое, большое, чёрное налетело. Я успела только руку поднять, она мне вцепилась в руку, я от боли руку отпустила, она куснула за лицо. Отмахивалась-отмахивалась от неё, даже закричать не могла. Мне кажется, собака пришлая, я её раньше не видела,– рассказала пострадавшая.

Также вчера, 13 января, в этом же районе на улице Кабанская, рядом с ТЦ «Абсолют» также большая чёрная собака покусала 63-летнего мужчину.

Службы отлова поймали в этом районе четыре собаки, двух из них опознал потерпевший мужчина. 

Отметим, опознанные собаки имеют в ухе красные бирки, то есть ранее уже были отловлены и выпущены в прежнюю среду обитания, в соответствии с требованиями федерального законодательства.


Участившиеся случаи повышения агрессии безнадзорных животных в эти месяцы специалисты связывают с морозами и отсутствием кормовой базы.

За прошлый год в Улан-Удэ поступило 4413 обращений по фактам мест обитания и нападения собак. Из них 3290 в январе-феврале. За январь 2022 года поступило уже 40 обращений, из них в девяти случаях были совершены нападения животных на людей.

- В связи со сложившейся ситуацией мы обращаемся к гражданам по возможности встречать и провожать членов своих семей. Все поступающие заявки о проявлении агрессии животных мы оперативно отрабатываем. Такие животные будут содержаться в питомниках до момента нахождения нового хозяина или наступления естественной смерти и больше не вернуться на улицы города, - сообщили в комитете городского хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 14 января алабай (живёт на базе, у него есть хозяин) набросился на мужчину, повалил, таскал по земле за ногу и искусал.

12 января стая агрессивных собак покусала нескольких человек в микрорайоне Орешкова.

собаки

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