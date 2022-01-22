В Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку





Александр Осипов поручил главам муниципальных образований, районов, поселений, городских округов во взаимодействии со всеми органами власти и охраны правопорядка обеспечить максимальную безопасность населения, в первую очередь - детей. Сейчас готовится соответствующее селекторное совещание с участием всех районов.

В субботу, 22 января, в селе Домна Забайкальского края бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку.Девочка ушла на прогулку и пропала. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Во время поисковых работ девочку обнаружили на пустыре мёртвой. На её теле было множество укусов. Как выяснилось, стая бездомных собак заживо растерзала ребёнка.- Предположительно, она стала жертвой нападения бездомных собак. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека, - сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем регионального следственного управления Юрием Русановым. Также работают сотрудники УМВД и прокуратуры. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, свидетели. Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.На место трагедии выехали заместитель губернатора Александр Костенко и руководитель администрации губернатора Константин Колыванов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования семье погибшей девочки.- Невозможно выразить словами боль и скорбь от случившейся трагедии. От имени всего края выражаю поддержку и соболезнования всем родным и близким погибшего ребёнка, - сказал губернатор.