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В марте в Байкальском регионе пройдут 3 чемпионата по бодибилдингу

В марте в Байкальском регионе пройдут 3 чемпионата по бодибилдингу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами их проведения станут Улан-Удэ, Чита и Иркутск

В Байкальском регионе в марте этого года пройдут три чемпионата по бодибилдингу, сообщают региональные федерации по этому виду спорта.

6 марта в Улан-Удэ запланировано проведение ежегодного чемпионата Бурятии по бодибилдингу «Baikal Golden Stars». О месте и времени проведения пока не сообщается.

12 марта в Чите состоится XXV открытый чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу. Призовой фонд турнира составит 250000 рублей. Заявки принимаются до 1 марта. Турнир пройдёт в дворце культуры железнодорожников. Начало соревнований в 12:00.

С 26 по 27 марта Иркутск примет открытый чемпионат и первенство среди молодёжи Сибирского федерального округа по бодибилдингу. Чемпионат пройдёт в городе впервые с 2005 года. В 2022 году в турнире планируют принять участие рекордное число участников – порядка 300 атлетов из городов СФО, Бурятии и Забайкальского края. Чемпионат пройдёт 27 марта в дворце спорта «Труд».

В рамках чемпионата будут проведены авторский семинар, семинар для секретарей региональных федераций, судейский семинар, а также мастер-класс по позированию.

Возрастное ограничение 6+
спорт бодибилдинг Бурятия чемпионат Улан-Удэ Иркутск Чита Забайкальский край СФО

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