В Иркутске Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей через окно больницы

4 декабря возле детских туберкулёзной и клинической больниц развернули поздравительный штаб. Дед Мороз и Снегурочка поднялись на пожарном автоколенчатом подъёмнике. Они смогли заглянуть в каждое окно и поприветствовать детей, находящихся на длительном лечении.







В субботу в Иркутске сотрудники МЧС организовали необычное поздравление с Новым годом для маленьких пациентов больниц. Мероприятие, проводимое по инициативе регионального отделения всероссийской организации родителей детей-инвалидов, стало уже традиционным, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.По видеосвязи сказочные персонажи с детьми обсудили новогодние рисунки и подарки, а также договорились вместе ждать наступления Нового года.- Второй год подряд в условиях пандемии новогодняя акция проводится в таком необычном формате. Искренне надеемся, что положительные эмоции и восторг, полученные детьми, принесут им скорейшее выздоровление и помогут быстрее вернуться к обычному ритму жизни, - отметила начальник отдела подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Иркутской области Татьяна Болтова.Праздничное настроение дарил ведомственный оркестр, исполнивший детские новогодние хиты. Им с удовольствием подпевали и дети, и взрослые.