В Бурятии проходит акция «Цвета моей Родины»

Участникам нужно опубликовать в соцсетях фотографию или видео с флагом России



В Бурятии с 16 по 22 августа в социальных сетях проходит акция «Цвета моей Родины», приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации.



Для участия в акции необходимо опубликовать пост в социальных сетях, который будет содержать фотографию или видео с флагом России. Запись должна сопровождаться хештегами #МолодежьУлан-Удэ, #ДЕНЬФЛАГА03, #МОЙФЛАГМОЯИСТОРИЯ03, а также хештег организации или учреждения, в котором участник работает или обучается.



- Государственные символы – гербы, флаги и гимны – исполняют важную функцию: они обозначают государство, которому принадлежат. Флаг, наряду с другими государственными символами, играет ту же роль, что и название страны – его задача сообщать, какая страна им владеет. Можно сказать, что название страны, её государственный герб, флаг и гимн есть одно и то же, - сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи города Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 0+

