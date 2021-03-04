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В Иркутской области отреставрировали башню острога XVII века

В Иркутской области отреставрировали башню острога XVII века
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Братска
Работы по воссозданию Братского острога планируют завершить в ближайшие три года

В архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Ангарская деревня», расположенном в Иркутской области, отреставрировали крышу старейшей башни Братского острога. В последний раз острожную башню реставрировали в 1985 году.

Заместитель директора по научной работе Братского городского объединённого музея истории освоения Ангары Максим Глушенко рассказал, что кровля башни обветшала и начала протекать, что могло повлечь за собой порчу подлинных брёвен, сохранившихся с XVII века. Поэтому в 2018 году началась подготовительная работа, в том числе проведено инженерное обследование и разработан проект реставрации. В этом году за счёт спонсорских средств в башне заменили кровлю и лестницу на второй ярус.

- Это памятник федерального значения, к которому направлено пристальное внимание со стороны госорганов. Поэтому мы сотрудничали с иркутской организацией, имеющей лицензию на проведение реставрационных работ на памятниках деревянного зодчества. Исполнителя работ мы знаем давно. Реставрация проходила под руководством архитектора, который разрабатывал проект. Осуществлялся авторский надзор, - прокомментировал Максим Глушенко.

Угловая башня является единственным историческим объектом XVII века федерального значения на севере Иркутской области. Подлинных остатков острогов в России, по словам Максима Глушенко, осталось не более шести, один из которых сохранился и расположен в Братске. Отреставрированная башня — это часть комплекса построек Братского острога, работы по воссозданию которого планируется завершить в ближайшие три года.

- В данный момент почти полностью готов оборонительный периметр — это четыре угловые башни, проезжие ворота с часовней. Из внутриострожных построек готова только церковь, в которой полностью воссоздан интерьер, иконостас. Образ церкви основан на предположениях о том, какая она могла быть в то время. Готов проект порохового погреба. Планируется строительство избы приказчика, - рассказал Максим Глушенко.

Стоить добавить, что в этом году Братску Острожному исполняется 390 лет. Празднование юбилея планируется в июне на территории музея «Ангарская деревня», сообщает пресс-служба администрации Братска.
Иркутская область Братск острог история архитектура реконструкция музей
 
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