В Бурятии на Сагаалган выберут лучший этнический наряд

Состоится фестиваль-конкурс национального костюма
Второй межрегиональный фестиваль-конкурс национального костюма, посвященный традиционному национальному костюму этносов, населяющих Восточную Сибирь, состоится 27 февраля в Улан-Удэ. Об этом сообщили в минкультуры Бурятии.
На фестиваль приглашают представителей национальностей, проживающих в Бурятии, Якутии, Хакасии, Алтайском крае и Калмыкии
Направления фестиваля: «Национальный этнографический костюм (бурятский, русский, татарский, семейский, эвенкийский, казачий)», «Национальный стилизованный костюм», «Национальные аксессуары (украшения, головные уборы, сумки, пояса)», «Этнодефиле».
Фестиваль будет проходить в онлайн-формате. Участники должны подготовить видеовыступление, которое состоит из приветствия, рассказа о костюме, творческого номера или видеосюжета о процессе изготовления костюма или национального аксессуара.
Состоится конкурс портных национальной одежды в номинациях («Традиционный костюм», «Стилизованный костюм»);
Во второй части фестиваля пройдёт конкурс мастеров по аксессуарам (украшений, головных уборов, сумок, поясов и т.п.);
Третья часть – конкурс-дефиле этномоделей в номинациях («Традиционный (стилизованный) женский костюм», «Традиционный (стилизованный) мужской костюм», «Традиционный (стилизованный) костюм муж +жена», «Традиционный (стилизованный) семейный костюм (от 3 чел.)».
Отборочный тур пройдет 24 января. Заключительный тур – 27 февраля.
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