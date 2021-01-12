Коронавирус подхватил ещё 151 житель Бурятии

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 12 января общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии выросло до 27 703. Из них 54% (14 891) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус выявили у 151 человека. Из них 106 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Темпы заболеваемости держатся примерно на одном уровне: днём ранее было 149 заражённых, а до этого +148, +145, +147, +148, +140, +138 и т.д.
За всё время выздоровели 24 925 человек, или 89,9%. В том числе накануне вылечился 131 пациент.
С начала пандемии в Бурятии умерли 626 больных коронавирусом. За последние сутки ковид унёс жизни ещё трёх человек.
В стационарах республики сегодня лечатся 1184 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 875. В отделениях реанимации находится 83 пациента (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 49 пациентов (из них старше 65 – 29).
Занятость коечного фонда составляет 55 %.
Круг контактных лиц на сегодня – 3915 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии активно и анонимно «сдают» антиковидных нарушителей. В 2020 году поступило около 500 звонков о нарушениях.
В поликлинике военного госпиталя Восточного военного округа в столице Бурятии прошла вакцинация от коронавируса. Вакцину получили около тысячи военнослужащих Улан-Удэнского гарнизона и медицинского персонала многофункционального медицинского центра. Как это было, сняли на видео.
На сегодня в Бурятии около 1300 медицинских работников вакцинированы от коронавирусной инфекции.
В аэропорту Улан-Удэ, где ввели обязательное тестирование для прилетевших из четырёх городов (в том числе Москвы), выявили более 20 больных ковидом.