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Коронавирус подхватил ещё 151 житель Бурятии

Коронавирус подхватил ещё 151 житель Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии продолжаются ежедневные летальные исходы от коронавируса

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 12 января общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии выросло до 27 703. Из них 54% (14 891) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 151 человека. Из них 106 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Темпы заболеваемости держатся примерно на одном уровне: днём ранее было 149 заражённых, а до этого +148, +145, +147, +148, +140, +138 и т.д.

За всё время выздоровели 24 925 человек, или 89,9%. В том числе накануне вылечился 131 пациент.

С начала пандемии в Бурятии умерли 626 больных коронавирусом. За последние сутки ковид унёс жизни ещё трёх человек.

В стационарах республики сегодня лечатся 1184 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 875. В отделениях реанимации находится 83 пациента (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 49 пациентов (из них старше 65 – 29).

Занятость коечного фонда составляет 55 %.

Круг контактных лиц на сегодня – 3915 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии активно и анонимно «сдают» антиковидных нарушителей. В 2020 году поступило около 500 звонков о нарушениях.

В поликлинике военного госпиталя Восточного военного округа в столице Бурятии прошла вакцинация от коронавируса. Вакцину получили около тысячи военнослужащих Улан-Удэнского гарнизона и медицинского персонала многофункционального медицинского центра. Как это было, сняли на видео.

На сегодня в Бурятии около 1300 медицинских работников вакцинированы от коронавирусной инфекции.

В аэропорту Улан-Удэ, где ввели обязательное тестирование для прилетевших из четырёх городов (в том числе Москвы), выявили более 20 больных ковидом.


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