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Жители Бурятии активно «сдают» антиковидных нарушителей

Жители Бурятии активно «сдают» антиковидных нарушителей
Общество,  Фото:предоставлено агентством ГО и ЧС
Звонящим гарантируют анонимность

Каждый житель Бурятии может сообщить о нарушениях противоковидных мер в местах массового пребывания людей. Например, об отсутствии масок у граждан, несоблюдении социальной дистанции и других нарушениях, напоминает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Сообщить о нарушениях можно, позвонив на номер «112». Обращение примет диспетчер и передаст информацию контрольным органам для принятия мер.

В 2020 году в Службу-112 поступило 491 сообщение граждан о нарушении противоэпидемических мер. Эти нарушения выявлялись и в новогодние праздники в на рабочих местах в торговых центрах, точках общественного питания, заправках.

С начала 2021 года жители Бурятии оставили пять звонков об антиковидных нарушителях.

Звонки на номер «112» принимаются в любое время. Анонимность гарантируется.


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