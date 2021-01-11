Жители Бурятии активно «сдают» антиковидных нарушителей

Общество, Фото: предоставлено агентством ГО и ЧС

Звонящим гарантируют анонимность



Каждый житель Бурятии может сообщить о нарушениях противоковидных мер в местах массового пребывания людей. Например, об отсутствии масок у граждан, несоблюдении социальной дистанции и других нарушениях, напоминает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Сообщить о нарушениях можно, позвонив на номер «112». Обращение примет диспетчер и передаст информацию контрольным органам для принятия мер.



В 2020 году в Службу-112 поступило 491 сообщение граждан о нарушении противоэпидемических мер. Эти нарушения выявлялись и в новогодние праздники в на рабочих местах в торговых центрах, точках общественного питания, заправках.



С начала 2021 года жители Бурятии оставили пять звонков об антиковидных нарушителях.



Звонки на номер «112» принимаются в любое время. Анонимность гарантируется.





