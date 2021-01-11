Видео: Тысяче военных в Улан-Удэ поставили вакцины от ковида

Перед процедурой все прошли тщательный медицинский осмотр. Прививание проводилось внутримышечно, с соблюдением необходимых мер защиты. По истечении трехнедельного срока военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины. В течение всего срока специалисты медицинской службы будут контролировать состояние здоровья привитых.







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В поликлинике военного госпиталя Восточного военного округа в столице Бурятии прошла вакцинация от коронавируса отечественным препаратом ГАМ-Ковид-Вак («Спутник-V»). Вакцину получили около тысячи военнослужащих Улан-Удэнского гарнизона и медицинского персонала многофункционального медицинского центра. Всего спецборт минобороны доставил в гарнизон более 1,5 тысяч вакцин.В ближайшее время ожидается поступление самой крупной партии препарата ГАМ-Ковид-Вак – более четырёх тысяч доз. Вакцинацию пройдут члены семей военнослужащих, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.