Меньше чем за неделю анализы сдали более тысячи пассажиров
Как сообщал «Байкал-Daily», в новогодние праздники в Бурятии была введена новая антикоронавирусная мера. С 6 января в аэропорту Улан-Удэ проводят тестирование на COVID-19 граждан, прилетающих из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска. Данное требование введено до 20 января. Лабораторные исследования бесплатны.
За эти дни было обследовано 1107 пассажиров. У 2,3% (25 человек) получен положительный результат анализов на коронавирус. Во всех случаях проведены противоэпидемические мероприятия, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Пассажиров из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска обследуют потому, что в этих городах неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.
По вопросам организации лабораторных исследований можно обратиться на «горячую линию» министерства здравоохранения Бурятии 8 (3012) 37-95-32 или на номер 122.
Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки в Бурятии коронавирус выявили у 149 человек.
В аэропорту Улан-Удэ выявили более 20 больных ковидом
Общество, Фото:
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