В Бурятию поступит 1900 доз вакцины от COVID-19

Её получат жители республики из групп риска



В Бурятии около 1300 медицинских работников были вакцинированы от новой коронавирусной инфекции. С октября по декабрь 2020 года на базе городских поликлиник Улан-Удэ комбинированную векторную вакцину «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) получили медработники ковидных госпиталей, лабораторий и амбулаторных центров.



На этой неделе в республику ожидается поступление 1900 доз для вакцинации населения от COVID-19 из групп риска: работники образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.



Поставка комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в общей сложности составит 41200 доз. Вакцина должна быть поставлена до марта 2021 года.



Напомним, «Гам-Ковид-Вак» состоит из двух компонентов, поэтому ставится в два этапа. Вторая вакцина ставится через 21 день после первой. Она не вводится беременным и кормящим, при температуре выше 37°, при тяжёлых аллергических реакциях в анамнезе, при возникновении острого заболевания или обострении хронического заболевания, не ставится лицам младше 18 лет.



Введение вакцины переболевшим возможно через 6 месяцев после выздоровления при отсутствии антител в крови к COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.

