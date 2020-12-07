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Бурятский оперный театр представил «Паяцев»

Бурятский оперный театр представил «Паяцев»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Показ спектакля прошёл без зрителей

В Улан-Удэ прошла сдача оперы «Паяцы» (16+) Руджеро Леонкавалло в концертном исполнении. Закрытая сдача спектакля состоялась 5 декабря в театре оперы и балета.

По словам Давида Дондупова, заместителя директора театра, героем дня был новый главный дирижёр – Георгий Албегов.

- Очень символично, что первое выступление маэстро в новом статусе проходило в концертном формате, где музыкой, и только музыкой, рисовались картины нешуточных итальянских страстей, - отметил Давид Дондупов.

Премьеру исполнили солисты театра Соёл Батуев (Канио), Батчимэг Самбуу (Недда), Александр Хандажапов (Сильвио), Доржо Шагдуров (Тонио), Чингис Иванов (Беппо), артисты хора и оркестр театра БГАТОиБ под управлением Георгия Албегова. Музыкальным руководителем оперы выступила художественный руководитель оперы Дарима Линховоин.

- Вершина итальянского оперного веризма, одно из лучших творений Руджеро Леонкавалло опера «Паяцы» входит в число самых исполняемых произведений мирового репертуара. Первое исполнение оперы в нашем театре состоялось в 1949 году, вторая редакция оперы состоялась в 1973 году, - сообщает пресс-служба БГАТОиБ.

Полноценная премьера «Паяцев» в концертном исполнении будет дана после снятия ограничений по допуску зрителей в театр.

Напомним, что Бурятский театр оперы и балета на этой неделе представит онлайн-проект с участием молодых артистов.
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