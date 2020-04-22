Во всех региональных заказниках будет сооружено несколько десятков искусственных гнёзд
Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий Забайкальского края подключились к акции, инициированной Даурским заповедником, по обустройству мест гнездования редкого вида птиц - чёрного аиста. Во всех региональных заказниках, силами егерей, будет сооружено несколько десятков искусственных гнёзд.
- Основная причина снижения количества чёрных аистов в Забайкалье - это масштабные лесные пожары, уничтожившие не только много гнёзд аистов, но и деревья, где бы птицы могли построить новые гнёзда. Дело в том, что гнёзда у него большие, до полутора метров в диаметре, и очень тяжёлые. Так что нужны не просто крупные деревья, а такие, у которых есть толстые боковые ветки, на которых можно его разместить. Причём надо, чтобы гнездовое место было недалеко от водоёма. К сожалению, таких деревьев стало слишком мало, поэтому пары, потерявшие гнёзда, часто попросту не могут найти подходящее место для строительства нового дома, - рассказал орнитолог, заместитель директора по научной работе Даурского заповедника Олег Горошко.
В течение марта-апреля в местах, где ранее гнездились аисты, а после из-за сгоревших в пожарах деревьев не смогли обустроить новые дома, для «бездомных» семей будут построены прочные гнездовые платформы с материалом, имитирующим старое гнездо. Холостые пары обычно охотно занимают такие платформы. В течение весны, если необходимо, то егеря также восстановят и укрепят существующие гнёзда, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
В Забайкалье сооружают гнёзда для чёрных аистов
Общество, Фото:
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