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Гражданин КНР пытался подкупить полицейских в Забайкалье

Гражданин КНР пытался подкупить полицейских в Забайкалье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

Установлено, что в марте 2020 года, при проверке сотрудниками транспортной полиции на станции Забайкальск правил въезда в Российскую Федерацию, был выявлен гражданин КНР. Он не имел обязательной медицинской страховки.

Чтобы избежать негативных последствий, связанных с возможным запретом в будущем въезда в страну, обвиняемый предложил сотруднику полиции взятку в размере 3 тысяч рублей за не составление протокола об административном правонарушении. Сотрудник полиции от предложенной взятки отказался.

За покушение на дачу взятки лично в размере возбуждено уголовное дело, Даурской транспортной прокуратурой установлен надзор за ходом расследования, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
взятка Забайкальский край
 
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