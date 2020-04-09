Гражданин КНР пытался подкупить полицейских в Забайкалье

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



Установлено, что в марте 2020 года, при проверке сотрудниками транспортной полиции на станции Забайкальск правил въезда в Российскую Федерацию, был выявлен гражданин КНР. Он не имел обязательной медицинской страховки.



Чтобы избежать негативных последствий, связанных с возможным запретом в будущем въезда в страну, обвиняемый предложил сотруднику полиции взятку в размере 3 тысяч рублей за не составление протокола об административном правонарушении. Сотрудник полиции от предложенной взятки отказался.



За покушение на дачу взятки лично в размере возбуждено уголовное дело, Даурской транспортной прокуратурой установлен надзор за ходом расследования, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

